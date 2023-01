Auch mal knappe und ausgeglichene Spiele gewinnen Immer wieder von Verletzungen gebeutelt, hat der SV Etzenricht bislang unnötig viele Punkte liegen lassen – Platz 11 ist die Konsequenz

Nach dem Abstieg aus der Landesliga zum Ende der Saison 2018/19 – sage und schreibe 13 Jahre spielte man in dieser Spielklasse und gehörte quasi schon zum Inventar – belegte der SV Etzenricht in der sich anschließenden „Coronasaison“ 2019/21 den undankbaren 2. Tabellenplatz, um in der Spielzeit darauf auf Rang 4 durchs Ziel zu gehen. Auch in die aktuelle Spielzeit startete man natürlich ambitioniert, „oben mitspielen“ lautete das formulierte Saisonziel, doch die Realität sieht im Januar 2023 ein wenig anders aus.

Nach bislang 18 absolvierten Partien mit insgesamt zu wenig konstanten Leistungen (7 Siegen stehen 3 Unentschieden und 8 Niederlagen gegenüber) droht den Blau-Schwarzen, mit dem schlechtesten Saisonergebnis des neuen Jahrtausends abzuschließen. Sucht man nach Gründen für das die Verantwortlichen und auch die Mannschaft bislang weniger zufriedenstellende Abschneiden, müssen einmal sicher die viele verletzungsbedingen Ausfälle im nicht gerade üppig besetzten Kader um Kapitän Andi Koppmann aufgeführt werden. Aber auch die Matches, in denen unnötigerweise Zählbares liegen gelassen wurde, verhinderten, dass die „Atzariader“ fast schon wie gewohnt im oberen Tabellendrittel mitmischen.



Die Vorgabe von Spielertrainer Andreas Wendl ist klar, ab Beginn der Restrückrunde im März – zum Auftakt gastiert man am 12. März bei der SpVgg Vohenstrauß – will der SVE noch einmal angreifen. „Unser Ziel muss es sein, bessere Ergebnisse zu erzielen und die Qualität zu entwickeln, knappe und ausgeglichene Spiele für uns zu entscheiden, dann wird es auf der Tabellenleiter wieder nach oben gehen“, so der in Weiden und Ammerthal schon in der Bayernliga Erfahrungen sammelnde 35-jährige Spielertrainer. Wendl und sein „Co“ Klaus Herrmann werden deshalb in der Vorbereitung auf die restlichen zwölf Partien an den notwendigen Stellschrauben drehen, um in höchstem Maße fokussiert an den Auftrag heranzugehen, das Maximale aus einer bislang doch durchwachsenen Saison 2022/23 noch herauszuholen.



FuPa hat sich nun mit SVE-Ikone und Abteilungsleiter Manfred Herrmann unter anderem darüber unterhalten, wie man eine bislang bescheidene Saison in eine am Ende zufriedenstellende umwandeln möchte:



Mane, mit dem bisherigen Saisonverlauf seid ihr sicher weniger zufrieden, oder?

Manfred Herrmann (63): Platz 11 kann uns natürlich nicht zufriedenstellen. Vorne mitzuspielen war unser Ziel, aber wir konnten bis heute zu keiner Zeit eine vollständige und vor allem gesunde Mannschaft stellen. In der Summe reichte es nicht, obwohl wir über eine der besten Sturm- und auch Abwehrreihen in der Liga verfügen.



Was ist euer Plan für die Restrückrunde?

Für uns ist es wichtig, wieder alle Spieler gesund zum Trainingsauftakt anzutreffen, um die noch fehlenden Punkte für einen gesicherten Mittelfeldplatz zu erreichen.



Wird sich im Winter am Kader was ändern, gibt es Zu- oder Abgänge?

Wie gesagt, wir hoffen, die angeschlagenen Spieler wieder gesund vorzufinden. Dazu wird Michael Wexlberger arbeitsbedingt wieder zum Kader stoßen.



Wann beginnt die Vorbereitung und wie wird sie in groben Zügen aussehen?

Am 7. Februar bitten Andreas Wendl und Klaus Herrmann zum Auftakt der Vorbereitung. Mit fünf vereinbarten Vorbereitungsspielen auf Kunstrasen soll zudem die Grundlage geschaffen werden, auf den Punkt topvorbereitet nach Vohenstrauß zu fahren.



An welchen Stellschrauben muss gedreht werden, wo gibt's noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Mannschaft?