Auch Lukas Demming verabschiedet sich vom WSV

Beim Regionalligisten Wuppertaler SV steht der zweite Abgang nach Phil Beckhoff fest. Lukas Demming, der im Sommer 2022 vom SC Wiedenbrück ins Stadion am Zoo gekommen war, wechselt zum Drittligisten SC Verl und damit in die Nähe seiner Heimatvereins. Das hat der WSV am Dienstagmittag bestätigt.