Auch Liedberg fehlt die Kaltschnäuzigkeit

Trainingsauftakt war am 20. Januar. Doch da Liedberg nur über einen Rasenplatz verfügt, ist ein reguläres Training bei den jetzigen Witterungsverhältnissen noch schwer machbar. „Die Stadt hatte schon letztes Jahr den Platz während der Vorbereitung im Winter gesperrt. Das ist für uns ein riesiger Wettbewerbsnachteil“, erklärt der Übungsleiter. Das zwingt den TuS hinsichtlich der Vorbereitungsspiele dazu, diese alle auswärts auszutragen. Das erste Spiel gewann man mit 5:4 gegen die VSF Amern III, der SpVG Gustorf unterlag Liedberg aber an diesem Mittwoch mit 1:4. Zwei Spiele stehen noch auf der Agenda: Beim MSV Mönchengladbach (15. Februar) und Viktoria Rheydt (22. Februar), bevor es in der Liga am 1. März beim ASV Süchteln II weitergeht. In der Winterpause hat Kubilay Serin den TuS in Richtung Rheydter SV verlassen.

