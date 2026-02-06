Auch Liedberg fehlt die Kaltschnäuzigkeit

Das einjährige Gastspiel des TuS Liedberg in der Kreisliga A datiert auf die Saison 2015/16 und war das letzte Auftreten in der höchsten Kreisklasse. Seitdem versuchte sich der Verein jahrelang vergebens an einem erneuten Sprung ins Kreisoberhaus. Erst mit Fabian Vitz als Trainer gelang dies mit dem Sieg in der Aufstiegsrelegation gegen Blau-Weiss Meer zum Abschluss der Vorsaison. Doch der Aufsteiger bleibt auch jetzt Realist und sieht den Klassenerhalt als höchstes realistisches Ziel. Aktuell belegt das Vitz-Team Rang zehn und weist fünf Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz auf.
Liedberg begann die Saison bärenstark. Im Kreispokal zum Saisonauftakt kam der TuS zu einem 1:0 über Mitaufsteiger Korschenbroich, der gleichzeitig auch der Gegner zum Ligaauftakt war. Dem 3:0 über den VfB folgten ein 1:1 gegen Süchteln II und ein knappes 1:0 gegen Neuwerk II. Die weiteren Zähler resultieren aus den Spielen gegen Hehn (2:2), Wickrathhahn (2:2), Rheindahlen (3:2), Schelsen (0:0), Red Stars (2:0) und Otzenrath (2:2). Im Pokal verzichtete Vitz nach dem Weiterkommen über Güdderath auf das Spiel beim Rheydter SV aus personellen Gründen.
Für Vitz war „der Ligaauftakt mit sieben Punkten aus drei Spielen optimal, mit dem er nicht gerechnet hat. Es gab ja keine wesentlichen Änderungen im Kader, wir haben eher noch Spieler verloren“, sagt er. „Und bis auf das 0:10 gegen den RSV, wo wir absolut chancenlos waren, waren wir in fast allen Begegnungen meistens auf Augenhöhe. Zwei Spiele gingen mit einem Tor Differenz verloren, zwei Partien mit zwei Toren“, legt der Coach nach. „Ich denke mal, dass wir als Aufsteiger gezeigt haben, dass wir zu Recht in der Kreisliga A spielen. Und ich kann nur meine Worte von vor der Saison wiederholen – wir sind ein B-Ligist in der Kreisliga A“, betont Vitz.
Was ligaübergreifend etliche Trainer erwähnen, gilt auch für Liedberg: die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Auch Vitz schließt sich dem allgemeinen Tenor an. „So hätten wir in Neersbroich schon zur Halbzeit 3:0 führen können, nein müssen. Am Ende haben wir aber mit 1:3 verloren“, nennt Vitz ein Beispiel. Noch stärker ins Gewicht falle der kleine Kader und der daraus resultierende Kräfteverschleiß. „Sieht man sich die Spiele einmal genauer an, haben wir gerade zum Jahresende hin viele Punkte in den letzten Minuten vergeben, holten stattdessen nur einen Punkt trotz Führungen in den letzten Spielen. Wir können nicht rotieren wie die meisten in der Liga“, kritisiert er.
Trainingsauftakt war am 20. Januar. Doch da Liedberg nur über einen Rasenplatz verfügt, ist ein reguläres Training bei den jetzigen Witterungsverhältnissen noch schwer machbar. „Die Stadt hatte schon letztes Jahr den Platz während der Vorbereitung im Winter gesperrt. Das ist für uns ein riesiger Wettbewerbsnachteil“, erklärt der Übungsleiter. Das zwingt den TuS hinsichtlich der Vorbereitungsspiele dazu, diese alle auswärts auszutragen. Das erste Spiel gewann man mit 5:4 gegen die VSF Amern III, der SpVG Gustorf unterlag Liedberg aber an diesem Mittwoch mit 1:4. Zwei Spiele stehen noch auf der Agenda: Beim MSV Mönchengladbach (15. Februar) und Viktoria Rheydt (22. Februar), bevor es in der Liga am 1. März beim ASV Süchteln II weitergeht. In der Winterpause hat Kubilay Serin den TuS in Richtung Rheydter SV verlassen.
