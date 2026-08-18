Auch Levi Köhler beendet seine Zeit beim FC Empor Weimar

– Foto: SF Charlottenburg

Auch das Zweitspielrecht von Levi Köhler beim FC Empor Weimar endet. Der 25-Jährige kam im Dezember zu uns und absolvierte in der Rückrunde einige Einsätze als Außenverteidiger. Nun zieht es Levi weg aus Weimar, weshalb er sein Zweitspielrecht bei uns abgegeben hat.

Für die Zukunft wünschen wir Levi alles Gute und weiterhin viel Erfolg!