Auch Leistungsträger gehen: Neun Abschiede von Union Sandersdorf

Der SG Union Sandersdorf steht erneut ein Umbruch ins Haus. Nach der zwölften Oberliga-Saison in Folge wurden gleich neun Spieler verabschiedet - darunter absolute Stammkräfte und Leistungsträger.

Pascal Pannier, Alex Zoblofsky und Elia Miro Friebe wurden bereits bei ihren neuen Clubs vorgestellt. Alle drei spielen künftig in der Verbandsliga. Mittelfeld-Lenker Pannier schließt sich dem BSV Halle-Ammendorf an, Defensivmann Zoblofsky und Angreifer Friebe wechseln im Duo zum SV Dessau 05 . Zu den Spielerprofieln:

Schmerzhaft sind auch die Abgänge von Maximilian Sommer, Max Hermann und Tarik Reinhard. Alle drei waren, wenn sie fit gewesen sind, gesetzt bei den Unionern. Während der 25-jährige Sommer seinen fußballerischen Werdegang mit einem Stipendium in den Vereinigten Staaten fortsetzt, treten die Regionalliga-erfahrenen Hermann und Reinhard aus beruflichen Gründen kürzer. Zu den Spielerprofil:

>> Maximilian Sommer

>> Max Hermann

>> Tarik Reinhard

Auch für Moritz Griesbach, Yannik Tom Hanak und Enzo Zippließ endet das Kapitel Sandersdorf im Sommer wieder. Angreifer Griesbach kam im Sommer 2023 vom FC Grimma und hatte seitdem siebenmal in der Oberliga getroffen. Bereits ein Jahr zuvor war Torhüter Hanak, der in der abgelaufenen Saison allerdings nur viermal zwischen den Pfosten stand, vom VfL Halle 96 gekommen. Auf nur fünf Einsätze in dieser Spielzeit brachte es Mittelfeldspieler Zippließ, der im vergangenen Sommer von den A-Junioren des 1. FC Lokomotive Leipzig gekommen war. Zu den Spielerprofilen:

>> Moritz Griesbach

>> Yannik Tom Hanak

>> Enzo Zippließ

