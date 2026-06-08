Auch „Lefti“ macht bei Ratingen 04/19 weiter

Das ist Eleftherios Vasileiadis. – Foto: Blazy

Mit seinem richtigen Namen spricht ihn nahezu niemand an: Wenn von Eleftherios Vasileiadis die Rede ist, heißt es bei Ratingen 04/19 in der Regel „Lefti“. Und das durch alle Mannschaften hinweg, denn der 19-Jährige hat nicht nur in der vergangenen Saison in der A-Junioren-Niederrheinliga gespielt, sondern auch für die Bezirksliga-Senioren des Klubs.

Vor der aktuellen Spielzeit zog Cheftrainer Damian Apfeld den Offensivmann in den erweiterten Oberliga-Kader hoch, und Vasileiadis machte einen Sprung: In 18 Spielen für die U23 in der Bezirksliga gelangen ihm satte 15 Tore und zwei Vorlagen.

Vasileiadis verlängert ligaunabhängig

Sein Oberliga-Debüt feierte „Lefti“ dann schon am ersten Spieltag. In der Schlussphase durfte er beim wilden 5:4-Sieg beim VfB 03 Hilden mitwirken - dem Gegner, mit dem 04/19 am Sonntag noch ein Fernduell um den Aufstieg in die Regionalliga West hat. Am meisten Spielzeit unter Apfeld, der die Lauf- und Konterstärke des Youngsters ebenso schätzt wie seine teilweise unorthodoxen Wege im Anlaufverhalten, erhielt Vasileiadis bei der 1:4-Heimniederlage gegen den KFC Uerdingen mit 32 Minuten. Seine erste Torbeteiligung feierte er im letzten Heimspiel der Saison: Gegen DJK Adler Union Frintrop bekam er den Ball von Umut Yildiz an der Strafraumgrenze serviert, ließ mit einem Haken den letzten Gegner aussteigen und legte souverän quer auf Guiliano Zimmerling, der das entscheidende 3:1 machte.