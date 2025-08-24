Auch Konzen schnuppert im FVM-Pokal gegen Raspo an der Überraschung

Bezirksligist TV Konzen verliert im FVM-Pokal nur knapp mit 1:2 gegen Landesligist Raspo Brand. Ein umstrittener Strafstoß sorgt kurz vor Schluss für die Entscheidung.

Der Konzener Abwehrspieler Sebastian Schmitz soll im Gewühl den Gästestürmer Delany Arigbe geschubst haben. Für den Schiedsrichter war klar: ein Strafstoß und die Rote Karte für Schmitz. Den Foulelfmeter setzte der Brander Patrick Mioska ins Netz, zwei Minuten später war Brand eine Runde weiter.

Klasse, wenn man den Unterschied nicht sieht. 88 Minuten schnupperte Fußball-Bezirksligist TV Konzen an der Überraschung, Landesligist Raspo Brand aus dem Mittelrheinpokal zu werfen. Doch dann sorgte ein umstrittener Strafstoß fürs Weiterkommen des Landesligisten Brand.

Das musste man knapp 90 Minuten zuvor nicht unbedingt annehmen. Konzen machte es dem Favoriten dauerhaft schwer. Der TV ging im eigenen Stadion sogar in Führung. Einen mustergültig vorgetragenen Angriff über die rechte Außenbahn schloss Justino Zander mit einem präzisen Schuss aus 18 Metern zum 1:0 (23.) ab.

So ganz überraschend kam das für die Gäste nicht. Ihr Trainer Daniel Formberg meinte anschließend: „Wir wussten schon, das das heute gegen eine sehr gute Mannschaft ziemlich schwer werden würde. Wir haben einmal nicht aufgepasst, und schon lagen wir zurück.“

Für ihn und seine Brander war es „extrem wichtig, dass der Ausgleich noch vor der Pause fiel“. Auf Vorarbeit von Leo Kleiber war Nils Küppers zur Stelle und erzielte aus kurzer Distanz (44.) das Ausgleichstor. Dabei leistete sich Konzen eine der ganz wenigen Unsicherheiten in der Abwehr.

Glücklich durften sich die Gäste allerdings auch schätzen, dass der Unparteiische ein rüdes Foul des Branders Marlon Klose an Nico Felser nicht mit einem Strafstoß (37.) ahndete. Nach dem Seitenwechsel und dem 1:1 im Rücken erhöhte Brand den Druck auf die Bezirksligisten, aber auch jetzt war ein Klassenunterschied kaum noch zu sehen.

Schon vor dem Sieg bringenden 2:1 für die Gäste hatte Delany Arigbe zweimal die Möglichkeit, alles für Brand klar zu machen. Während Formberg seinen Siegern ein dickes Lob „für die insgesamt druckvollere zweite Halbzeit“ machte, trauerte TV-Trainer Mathias Kaulartz, „dass wir keine Verlängerung erzwungen haben. Ich bin unwahrscheinlich stolz auf die Jungs, die dieses unglückliche Ende nicht verdient haben. Wer weiß, wie es in der sich anbahnenden Verlängerung gelaufen wäre“.

