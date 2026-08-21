Auch kommende Heimspiele in Walluf finden nicht statt SG und FSV betroffen: Keine Aktiven-Heimspiele mehr bis Anfang September von Philipp Durillo · Heute, 12:37 Uhr · 0 Leser

Warten auf Reparatur: Die SG Walluf und der FSV Oberwalluf können bis Anfang September wohl keine Heimspiele auf ihrer Sportanlage am Johannisfeld austragen. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Walluf. Die SG Walluf hat nach dem kurzfristigen Ausfall des Donnerstagabendspiels gegen den FC Waldbrunn auch am Sonntag wohl pflichtspielfrei. Grund ist der Zustand des Kunstrasenplatzes am "Johannisfeld". Aufgrund des Zustands des Platzes hatte das Schiedsrichtergespann den Platz kurzfristig für nicht bespielbar erklärt. Nun fällt auch das Heimspiel am Sonntag gegen Marburg den Platzverhältnissen zum Opfer.

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"Beide Vereine sollen sich bis Sonntag einvernehmlich auf einen neuen Termin einigen", bestätigt Verbandsliga-Klassenleiter Peter Wiederhold die Verlegung. Kurios: Innerhalb von vier Tagen war es das zweite Spiel der Verbandsliga, das aufgrund der Platzverhältnisse kurzfristig nicht ausgetragen werden konnte. "Der Schiedsrichter hat Verantwortung für die Gesundheit der Spieler. Ich sehe die Gemeinden und Kommunen in der Verantwortung, ihre Spielstätten besser zu erhalten. Solche Absagen können da auch ein Weckruf sein", sagt Wiederhold, der in seinem Heimatort in Mittelhessen selbst als Lokalpolitiker tätig ist.