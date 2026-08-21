 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Auch kommende Heimspiele in Walluf finden nicht statt

SG und FSV betroffen: Keine Aktiven-Heimspiele mehr bis Anfang September

von Philipp Durillo · Heute, 12:37 Uhr · 0 Leser
Warten auf Reparatur: Die SG Walluf und der FSV Oberwalluf können bis Anfang September wohl keine Heimspiele auf ihrer Sportanlage am Johannisfeld austragen.
Warten auf Reparatur: Die SG Walluf und der FSV Oberwalluf können bis Anfang September wohl keine Heimspiele auf ihrer Sportanlage am Johannisfeld austragen. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

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Walluf. Die SG Walluf hat nach dem kurzfristigen Ausfall des Donnerstagabendspiels gegen den FC Waldbrunn auch am Sonntag wohl pflichtspielfrei. Grund ist der Zustand des Kunstrasenplatzes am "Johannisfeld". Aufgrund des Zustands des Platzes hatte das Schiedsrichtergespann den Platz kurzfristig für nicht bespielbar erklärt. Nun fällt auch das Heimspiel am Sonntag gegen Marburg den Platzverhältnissen zum Opfer.

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Gestern, 19:30 Uhr
SG Walluf
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FC Waldbrunn
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Abgesagt

"Beide Vereine sollen sich bis Sonntag einvernehmlich auf einen neuen Termin einigen", bestätigt Verbandsliga-Klassenleiter Peter Wiederhold die Verlegung.

Kurios: Innerhalb von vier Tagen war es das zweite Spiel der Verbandsliga, das aufgrund der Platzverhältnisse kurzfristig nicht ausgetragen werden konnte. "Der Schiedsrichter hat Verantwortung für die Gesundheit der Spieler. Ich sehe die Gemeinden und Kommunen in der Verantwortung, ihre Spielstätten besser zu erhalten. Solche Absagen können da auch ein Weckruf sein", sagt Wiederhold, der in seinem Heimatort in Mittelhessen selbst als Lokalpolitiker tätig ist.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SG Walluf
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SF/BG Marburg
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Abgesagt

Wobei es noch immer eine Restwahrscheinlichkeit gibt, dass das Heimrecht der Partie am Sonntag getauscht wird und Walluf dann auswärts in Marburg auflaufen würde. Das erklärte Sebastian Meckel aus dem SG-Vorstand am Freitagmittag. In Walluf werden jedenfalls bis Anfang September keine Spiele mehr stattfinden. Davon betroffen ist auch das A-Liga-Spiel des Wallufer Unterbaus gegen den TuS Hahn am Sonntag sowie die drei Aktiven-Heimspiele des Platzrivalen FSV Oberwalluf in der darauffolgenden Woche. Nur Jugendspiele auf dem kleinen Platz hinter dem Tor können weiterhin stattfinden. Der Platz, der der Gemeinde Walluf gehört, soll am 31. August durch eine Firma repariert werden.

So., 23.08.2026, 12:30 Uhr
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Mi., 26.08.2026, 20:00 Uhr
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