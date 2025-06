Auch Klasse-Torhüter Andreas Steer ist zurück bei der "Spiele"

Der 24-jährige Andreas Steer folgte somit seinem älteren Bruder Tobias und kehrte nach den Zwischenstationen TSV Buchbach und SV Erlbach wieder zu seinem Heimatverein zurück. Infolge einer beruflichen Veränderung steht er der "Spiele“ allerdings nur bis zum 1. November dieses Jahres zur Verfügung. "Wir freuen uns riesig, dass sich Anderl für diesen Zeitraum für uns entschieden hat. Seine Qualitäten hat bei seinen letzten Stationen Buchbach und Erlbach hinreichend unter Beweis gestellt. Nach dem Wechsel von Louis Tournier zum FC Dingolfing komplettiert er nunmehr unser Torwart-Trio mit Daniel Mühl und dem nachgerückten A-Junior Jakob Wurzer“, verrät SpVgg-Sportchef Maximilian Maier.

Heimkehrer Andreas Steer gehörte in der abgelaufenen Saison zu den besten Bayernliga-Keepern. Insgesamt bestritt er in Buchbach 22 Partien in der Regionalliga und in Erlbach 56 Spiele in der Bayernliga. "Angesichts meiner sich ab November verändernden beruflichen Situation bot sich die Rückkehr zur SVL an. Der Kontakt riss nie ab und die Gespräche mit Sportleiter Max Maier verliefen ausgesprochen positiv. Ich habe Bock darauf, das bei der SVL angestrebte Erfolgsprojekt zu unterstützen“, informiert der Torhüter. "Entsprechenden Tatendrang habe ich schon zum Trainingsauftakt auch bei meinen Mitspielern verspürt“, fügte er hinzu. Dankesworte richtete er an seinen Ex-Klub SV Erlbach: "Dort habe ich zwei wundervolle Jahre verbracht. Der SV Erlbach ist in allen Belangen ein Top-Verein und wird den zuletzt knapp verpassten Aufstieg in die Regionalliga bestimmt noch realisieren."



Zum Übungsauftakt am Hammerbach legten sich unterdessen alle anwesenden Akteure mächtig ins Zeug. In lockeren Trainingsspielchen zeigten die Neuzugänge ebenso wie die anwesenden A-Junioren Torwart Jakob Wurzer, Moritz Sossau, Kilian Dietrich, Luan Gashi, Dagamoy Tesfazge Menge und Florian Weissenbach sowie dem noch vom SV Wacker Burghausen zu den Schwarz-Weißen gestoßenen U-19 Bayernligaspieler Isaac Mbuyi Muteba ihre Qualitäten. Die Fans der SpVgg Landshut haben bereits am nächsten Samstag, den 21. Juni um 14 Uhr Gelegenheit, das Aufgebot der Schwarz-Weißen anlässlich des ersten Tests im heimischen ebm-papst Stadion gegen den Südwest-Landesligisten FSV Pfaffenhofen/Ilm unter die Lupe zu nehmen.







Die weiteren Vorbereitungspartien:



Mittwoch, 25.6. SpVgg Landshut – FC Ingolstadt 04 II

Sonntag, 29.6., 16 Uhr SpVgg Niederalteich – SpVgg Landshut

Samstag, 5.7., 16 Uhr: SV Ettenkofen – SpVgg Landshut

Samstag 12.7., 14 Uhr SpVgg Landshut – ATSV Kelheim

Sonntag, 13. 7., 14 Uhr SpVgg Landshut – TG Straubing

Montag, 14. 7., 19 Uhr in Bad Gögging: Al Nassar SC Dubai – SpVgg Landshut





Der Pflichtspielauftakt ist für Samstag, den 19. Juli in der 1. BFV-Pokal-Hauptrunde geplant. Der Gegner steht noch nicht fest. Für die Anfang Juli terminierte 3. Qualifikationsrunde zog die SVL ein Freilos.