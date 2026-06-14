Auch kein Sieger zwischen OSV Meerbusch und MSV Düsseldorf

Der OSV Meerbusch bejubelt das 1:1, der MSV Düsseldorf kann es nicht fassen. – Foto: Tristan Benten

Nach dem 2:2 am Mittwoch zwischen dem MSV Düsseldorf und dem Duisburger FV 08 in der Relegation zur Landesliga lag viel Spannung auf dem zweiten Spiel am Sonntag, in dem der OSV Meerbusch dann auch in die Dreier-Runde eingriff und es mit dem MSV Düsseldorf zu tun hatte. Nach dem Spiel steht fest: Die Entscheidung ist vertagt, auch wenn es zwischenzeitlich schon so aussah, als wäre für den OSV Meerbusch schon alles aus. Am Ende stand es dann aber 1:1 - die Entscheidung fällt also frühestens am Mittwoch.

In der ersten Hälfte waren die Meerbuscher nicht nur das bessere Team, sie hatten auch die klar besseren Möglichkeiten. Jedoch verpassten die Gastgeber mehrfach die Führung, auch weil sich MSV-Keeper Shunsuke Takahashi zum besten Mann auf dem Feld entwickelte, immer wieder beste Chancen vereitelte.

Ein anderes Bild dann nach dem Wechsel. Die Gäste des MSV kamen diesmal besser in die Partie, und sie sollten dann auch in Führung gehen, wenn auch bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt glücklich, wie der Düsseldorfer Coach Goran Tomic später einräumen sollte. Letztlich war es Meerbuschs Lars Stieger, der den Ball über die eigene Linie drückte. Von diesem Zeitpunkt an waren die Gäste dann auch eine ganze Weile die bessere Mannschaft, auch wenn die Zahl ganz klarer Möglichkeiten sich in Grenzen hielt. Dramatisch wurde es dann in der 74. Minute. Bei einer Meerbuscher Doppelchance wehrte Wiren Bhaskar den Ball mit der Hand auf der Linie ab, es gab Strafstoß und Rot gegen den Düsseldorfer.

Rommel scheitert zweimal vom Elfmeterpunkt

Zum Strafstoß trat OSV-Torjäger Marc Rommel an, doch er scheiterte an Yamashita. Dabei hatte sich der Keeper mnach Auffassung des Gespanns aber zu früh bewegt. Das wiederum erregte MSV-Coach Tomic dermaßen, dass auch er die Rote Karte sah - wenngleich er dies für deutlich überzogen hielt. Doch Rommel sollte erneut am Keeper scheitern, es blieb beim 0:1 - bis in die fünfte Minute der Nachspielzeit. Denn da erhielten die Gastgeber gegen aufopferungsvoll kämpfende Düsseldorfer einen zweiten Handelfmeter, und diesmal war es Frederic Klausner, der dann allerdings die Nerven behielt und zum 1:1-Endstand für die Schützlinge von Trainer Dominik Voigt verwandelte. Damit gibt es auch nach zwei Spielen noch keinen Sieger, die Entscheidung dürfte also am Mittwoch beim Duisburger FV 08 fallen.