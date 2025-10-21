Auch Kasten hat es schlimm erwischt: Bayreuth gehen die Torhüter aus

Für Keeper Lino Kasten, der im Nachwuchsbereich des VfL Wolfsburg ausgebildet wurde und erst im Sommer vom Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke in die Wagnerstadt gekommen war, war am Freitagabend die Partie im Sportpark rund eine Viertelstunde vor Schluss vorzeitig beendet. Die Hoffnungen, es möge bitte nicht gar so schlimm sein, wurden am Wochenende nach eingehenden Untersuchungen jäh zerstört. Der 24-jährige Schlussmann hat sich einen Abriss des Hüftbeugers zugezogen, was einen operativen Eingriff nötig macht. Der Verein informierte am Montagabend in einer Stellungnahme: "Lino wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen und anschließend eine mehrmonatige Rehabilitationsphase absolvieren. Nach aktuellem Stand wird er dem Team voraussichtlich rund vier Monate nicht zur Verfügung stehen. Das gesamte Team und der Verein wünschen Lino Kasten viel Kraft und eine gute Genesung."



Damit verschärft sich die Lage zwischen den Pfosten bei den Bayreuthern noch einmal dramatisch. Denn neben Lino Kasten fallen auch die beiden weiteren Torhüter Lucas Zahaczewsk und Maurice Dehler langfristig aus. Passieren darf nun auf der Torhüterposition wirklich nicht mehr viel. Bis zum Winter wird es nun Henry Höcker richten müssen. Der 19-Jährige war im Sommer aus dem Nachwuchs des SSV Ulm 1846 nach Oberfranken gekommen. Vor seiner Zeit bei den "Spatzen" wurde Höcker in Unterhaching sowie am Deutschen Fußball Internat (DFI) in Bad Aibling in Oberbayern ausgebildet. Höcker kam in der laufenden Saison in der Regionalliga Bayern bereits achtmal zum Einsatz und spielte gegen Aschaffenburg, Hankofen und Buchbach dreimal zu Null.