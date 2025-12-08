„Auch Kampfspiele liegen uns“ – Siegburg mit 4. Derby-Sieg in Folge

Der Siegburger SV 04 hat das Rhein-Sieg-Derby beim FC Hennef 05 mit 2:0 (1:0) gewonnen – und bleibt damit hartnäckiger Verfolger des Tabellenführers Bergisch Gladbach. Hennef zeigte trotz der Niederlage einen gefälligen Auftritt, bleibt allerdings mit 14 Punkten auf Rang 13. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt weiterhin fünf Punkte.

Es war ein Derby, das weniger durch Torchancen als vielmehr durch Intensität, Zweikampfhärte und strittige Szenen geprägt wurde – und in dem das Blitztor der Gäste bereits nach einer Minute den Weg ebnete.

Der SSV erwischte einen perfekten Start. Alexander Otto sprach von einem „gut herausgespielten Tor“, das seinem Team früh die Kontrolle gab. Auf tiefem, schwer bespielbarem Boden entwickelte sich anschließend eine hitzige Partie mit langen Bällen, viel Kampf und wenigen echten Abschlüssen. „Insgesamt war es ein chancenarmes Spiel, geprägt von vielen zum Teil harten Zweikämpfen und langen Bällen“, so der Siegburger Trainer.

Chancen auf der Gegenseite sah Otto kaum: „Defensiv haben wir über die komplette Spielzeit kaum etwas zugelassen.“ Nach knapp einer Stunde nutzten die Gäste ihren ersten wirklich gefährlichen Angriff der zweiten Hälfte und erhöhten auf 2:0 – die Vorentscheidung.

Trotz des Rückstands machte Hennef sportlich vieles richtig. „Wir waren in keiner Phase unterlegen, hatten sogar deutlich mehr Ballbesitz“, betonte Sportchef Frank Fußhöller. Er hob hervor, dass die Entwicklung seit Oktober „beeindruckend“ sei und die junge Mannschaft den Tabellenzweiten „absolut Paroli“ geboten habe.

Gleichzeitig war dem 44-Jährigen anzumerken, wie sehr die Begleitumstände frustrierten. Der Schiedsrichter habe das intensive Derby „aus meiner Sicht völlig überfordert“ geleitet und „zu viele Karten in unsere Richtung verteilt“. Hennef musste Spieler vom Platz nehmen, um Gelb-Rot zu vermeiden, und verlor später Kenan Karaca nach zwei Verwarnungen – „ohne ein einziges hartes Foul“, wie Fußhöller betonte.

Besonders schwer wog aus seiner Sicht das 2:0: „Der Stürmer steht einen guten Meter im Abseits. Das muss ein Gespann auf diesem Niveau sehen.“ Zusätzlich monierte er eine Szene, in der Lukas Kubek an der Torauslinie „das Knie weggetreten“ worden sei, es aber weder Freistoß noch Verwarnung gab.

Trotz Ärger: Hennef schöpft Mut – Siegburg bestätigt Topform

Fußhöller hob die Leistung seines extrem jungen Teams dennoch hervor. „Wir hatten heute ein Durchschnittsalter von unter 21 Jahren auf dem Platz“, sagte er – und genau deshalb überwiege der Stolz. Wenn die Mannschaft so weiterarbeite, werde sie „am Ende der Saison im gesicherten Mittelfeld landen – davon bin ich zu 1000 Prozent überzeugt“.

Siegburg dagegen freute sich über den vierten Derbysieg in Folge. „Auch solche Kampfspiele liegen uns“, stellte Otto klar. Das harte, direkte Derby sei „ein völlig anderes Spiel als zuletzt gegen Vichttal“ gewesen – doch seine Mannschaft habe sich auch in diesem Setting als reiferes, abgezockteres Team präsentiert.

Härtetest zum Abschluss

Am letzten Spieltag vor der Winterpause hat der Siegburger SV noch eine schwierige Hausaufgabe zu lösen, dann ist der SSV Merten zu Gast. Nicht weniger wichtig ist für den FC Hennef die Auswärtspartie beim Aufsteiger Bornheim, der nur einen Zähler vor der Teixeira-Elf rangiert.