Auch Joshua Salonen und Dave Fotso Youmssi bleiben beim KFC

Zwei junge für das KFC-Mittelfeld – Foto: KFC Uerdingen

Nach den vermeldeten Abgängen von Nedzhib Hadzha, den es zu den Sportfreunden Lotte gezogen hat, und Noah Tomson, herrschte eine gewisse Vakanz im zentralen Mittelfeld des KFC Uerdingen. Da ist es gut zu wissen, dass zwei Spieler, die diese Position ausüben können, ihren Vertrag beim Oberligisten nun verlängert haben: Joshua Salonen und Dave Fotso Youmssi.

Der 19-jährige Salonen war in der Winterpause für ein Probetraining nach Krefeld gekommen und hatte die sportliche Leitung prompt überzeugt. Elf Einsätze konnte er schließlich in der Rückrunde verbuchen. Die Geschichte beim KFC geht für den Sohn von Publikumsliebling Tuukka Salonen also weiter. „Wir sehen enorm viel Potenzial in ihm. Er hat es in den Minuten, in denen er gespielt hat, immer gut gemacht“, lobt Trainer Julian Stöhr. Die anfänglichen Sprachprobleme würden immer weniger, mittlerweile spreche er „richtig gutes Deutsch“, so Stöhr weiter. Allein das zeige ihm, dass er sich hier voll mit dem Klub identifiziere. „Er wollte unbedingt bleiben, auch weil er die Story seines Vaters im Kopf hat und sich schon deswegen hier durchsetzen möchte. Er wird, wenn er seine Lernwilligkeit weiterhin so an den Tag legt, deutlich mehr Einsatzzeiten als zuletzt bekommen", ergänzt der Trainer. Aus seiner Heimat Kanada schickte Joshua Salonen den KFC-Fans eine Videobotschaft von den Niagarafällen. „Ich freue mich sehr auf die neue Saison. Wir sehen uns in der Grotenburg“, sagt der 19-Jährige.

Dave Fotso Youmssi will den nächsten Schritt machen

Während Salonen die Rolle des zentralen Mittelfeldspielers zwar ausüben, weiter vorne aber seine Qualitäten noch besser ausspielen kann, ist Dave Fotso Youmssi dort fußballerisch zu Hause. Er hat, auch von ein paar kleineren Verletzungen ausgebremst, in der vergangenen Saison 22 Einsätze im KFC-Trikot absolviert, zehn davon von Beginn an. Dabei erzielte er insgesamt zwei Tore, die dem KFC jeweils auch wichtige Punkte sicherten. „Wir waren uns schon im Frühjahr mit Dave einig. Er will und muss jetzt den nächsten Schritt gehen. Es lief nicht immer ganz so gut für ihn. Zwei-, dreimal war er nah dran, wurde dann aber von Verletzungen ausgebremst. Deswegen hoffe ich, dass er verletzungsfrei bleibt und in den Spielrhythmus kommt, und wir ihn dahin bringen können, wohin wir die anderen jungen Spieler auch gebracht haben", sagt KFC-Trainer Julian Stöhr.