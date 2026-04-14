Auch in Zürich erfolgreich Promotion League: FC Zürich II - FC Schaffhausen von FCS-Medienstelle · Heute, 17:18 Uhr · 0 Leser

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Der FC Schaffhausen setzt seinen starken Lauf in der Rückrunde fort. Gegen den FC Zürich U21 gewinnt der FCS im Heerenschürli mit 0:1. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Nick Berger bereits in der 18. Minute.

Der FC Schaffhausen versteckte sich von Beginn an keineswegs. Bereits in den ersten Minuten traf Mats Hanke gleich zweimal die Latte. Doch auch die Zürcher sorgten mit schnellen Gegenstössen immer wieder für Gefahr. Nach gut 20 Minuten war es dann Nick Berger, der mit einem herrlichen Distanzschuss das verdiente 0:1 für die Munotstädter erzielte.