Auch in Zürich erfolgreich

Der FC Schaffhausen setzt seinen starken Lauf in der Rückrunde fort. Gegen den FC Zürich U21 gewinnt der FCS im Heerenschürli mit 0:1. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Nick Berger bereits in der 18. Minute.
Der FC Schaffhausen versteckte sich von Beginn an keineswegs. Bereits in den ersten Minuten traf Mats Hanke gleich zweimal die Latte. Doch auch die Zürcher sorgten mit schnellen Gegenstössen immer wieder für Gefahr. Nach gut 20 Minuten war es dann Nick Berger, der mit einem herrlichen Distanzschuss das verdiente 0:1 für die Munotstädter erzielte.
Die Partie blieb weiterhin unterhaltsam. Nenad Pejic kam zu einer guten Kopfballchance, setzte den Ball jedoch direkt in die Hände des FCZ-Goalies. Auf der Gegenseite musste Brillani Soro auf der Linie klären. Kurz vor der Pause folgte bereits der dritte Lattentreffer für den FCS: Der Abschluss des auffälligen Del Toro prallte auf die Linie, jedoch nicht dahinter.
Eine Minute vor dem Pausenpfiff wurde Ermir Lenjani von einem Zürcher mit gestrecktem Bein getroffen. Der Schiedsrichter zeigte lediglich die gelbe Karte, Lenjani konnte nach der Pause jedoch nicht mehr weiterspielen.
Sechs Minuten nach Wiederanpfiff bot sich die nächste grosse Chance für die Gäste, doch der Kopfball von Pejic verfehlte das Tor nur knapp. Mit mehreren Wechseln versuchte der FC Zürich U21, das Tempo hochzuhalten und Druck aufzubauen. Phasenweise gelang dies auch, doch die Schaffhauser Defensive hielt stand.
Was den FC Schaffhausen in dieser Rückrunde besonders auszeichnet: Trainer David Sesa hat es geschafft, das Team defensiv zu stabilisieren, sodass auch enge Spiele souverän über die Zeit gebracht werden können.
Weiter geht es für den FCS gleich zweimal zu Hause: Am kommenden Samstag ist Bulle zu Gast in der FCS Arena, eine Woche später folgt das Spiel gegen Paradiso.
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