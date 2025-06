Auch im zweiten Anlauf wird es nichts

Der VfB Marburg hat das Ticket für das Relegationsfinale zur Hessenliga gelöst. Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel gewannen die Schimmelreiter auch das Rückspiel gegen die SG Bad Soden mit 3:2 – in einer unterhaltsamen Partie, die dem Druck eines Alles-oder-nichts-Spiels gerecht wurde.

Vor rund 500 Zuschauern erwischte Bad Soden den besseren Start und ging durch Mert Sinan Pekesen per Handelfmeter in Führung (28.). Doch die Antwort folgte prompt: Joshua Enobore staubte nur zwei Minuten später zum Ausgleich ab. Die Partie nahm nun richtig Fahrt auf – erst brachte Hamed Noori die Gäste erneut in Front (34.), dann sorgte Jonas Pfalz mit einem direkten Eckballtreffer für das 2:2 (39.).