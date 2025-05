Auch im letzten Spiel kein Sieg für Jetzendorf Landesliga Südwest

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf muss sich zum Saisonabschluss mit einem 3:3 gegen Aystetten begnügen – also wieder kein Sieg.

Es war, als hätte sich die Fußballwelt gegen den TSV Jetzendorf verschworen: Die Mannschaft von Trainer Stefan Kellner versuchte alles, um ihre Sieglosserie am letzten Spieltag der Landesliga Südwest zu beenden. Doch trotz bester Chancen spielten die Jetzendorfer gegen den SV Cosmos Aystetten „nur” 3:3.

Kellner, der wie einige Spieler seine Abschiedsvorstellung gab, war nach dem Spiel zunächst enttäuscht: „Ich bin noch nicht in Feierlaune, weil es der Wahnsinn ist, dass wir nicht gewonnen haben. Jetzt stehen zehn Spiele ohne Sieg in der Bilanz, das ist natürlich nicht schön.” Beim Blick auf die Chancen und deren Qualität war die Fassungslosigkeit durchaus verständlich.

Die Zuschauer im Lorenz-Wagner-Stadion merkten schnell, dass die Jetzendorfer noch etwas vor hatten. Die traten von Beginn an engagiert auf – und wurden dafür in der 26. Minute mit dem Führungstor durch Leon Nuhanovic belohnt. Im Anschluss hatten die Gastgeber zahlreiche Möglichkeiten, doch den nächsten Treffer erzielte Aystetten. Nach einem Fehler in der TSV-Defensive traf Tobias Ullmann traumhaft zum 1:1 (44.). Jetzendorf hatte aber die perfekte Antwort parat: Ben Geuenich stellte im Gegenzug auf 2:1 (45.).

Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild – nur, dass die Chancenqualität noch einmal höher war als in Hälfte eins. Zunächst knallte Nuhanovic den Ball an den Pfosten, ehe wenig später Stefan Nefzger einen Elfmeter verschoss. Da der Stürmer in der 55. Minute genauer zielte, sah es dennoch gut aus für die Jetzendorfer. Nach dem 3:1 hatte Stefan ㈠Stöckl sogar den vierten Treffer auf dem Fuß, doch wieder rettete der Pfosten für Aystetten.

Weil die Effizienz stimmte, meldete sich Aystetten zurück. Den Anschlusstreffer erzielte Balazs Gazdag mit einer direkt verwandelten Ecke (73.), den Ausgleich markierte Dominik Isufi nur sechs Minuten später. Jetzendorf versuchte zwar noch einmal alles, doch es blieb beim 3:3.

Kellners Enttäuschung darüber wich im Laufe des Abends immer mehr. Emotionale Situationen wie die Auswechslungen von Nefzger, Simon Zach und Torhüter Simon Strohmeier (verlassen den Club) wurden immer dominanter. Kellner: „Am Ende überwiegen die schönen Mo㈠mente.”