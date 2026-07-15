Auch im dritten Test: Verbandsligist bleibt ohne Gegentor

Für die Mannschaft von Kirakos und Nicos Gountoulas war der Sieg gegen den Landesligisten SV Böblingen ein weiterer sauberer Schritt. Fellbach ging durch Patrick Fossi früh in Führung, musste danach aber lange warten, bis sich die Überlegenheit auch im Ergebnis abbildete. Erst in der Schlussphase entschieden Rafael Terpsiadis und Niklas Loraing mit Treffern in der 88. Minute und in der Nachspielzeit den Test endgültig.

Gerade diese Geduld ist in der Vorbereitung nicht nebensächlich. Ein 1:0 gegen den Oberligisten Normannia Gmünd, ein 5:0 gegen den Landesliga-Aufsteiger ASV Botnang und nun ein 3:0 gegen Böblingen ergeben noch keine Saisonprognose, aber sie erzählen von Stabilität. Drei Spiele ohne Gegentor sind ein Hinweis darauf, dass Fellbach früh Wert auf Ordnung, Abstände und defensive Konsequenz legt.

Der weitere Fahrplan bietet nun genügend Gelegenheit, diesen Eindruck zu überprüfen. Am Sonntag geht es zum TSV Bad Boll, danach folgt das Heimspiel gegen den FC Esslingen. Richtig scharf wird der Sommer spätestens am 25. Juli, wenn im WFV-Pokal der 1. Göppinger SV nach Fellbach kommt. Der Oberliga-Absteiger wird ein anderer Maßstab sein als die bisherigen Testgegner.