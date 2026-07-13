Auch im dritten Test nicht verloren

Von Beginn an presste der Gast aus Oberfranken sehr hoch und kam nach 13 Minuten durch einen unhaltbaren Schuss in den Winkel auch zur Führung. Aber im Gegenzug erzielte Emilio Heß, der mit seinem platzierten Schuss ins Eck traf, den Ausgleich. Bis zur Pause hatte der Gastgeber etwas mehr vom Spiel, doch die Möglichkeiten von Heß (25.) und Maximilian Schlegel, dessen Kopfball zu schwach war (32.), brachten nichts ein. So dauerte es bis zur 40 Minuten, ehe Schlegel, der einen Angriff der Coburger unterband, einlenkte.

In der Pause nutzten beide Trainer die Möglichkeiten zum Wechseln. Dabei hatte Coburg mit acht Akteuren drei mehr als die Rudolstädter zur Verfügung. Nach 55 Minuten hätte Schlegel auf 3:1 stellen können, aber er verzog knapp. Nach einer Stunde dann das 2:2, was fast eine Kopie des ersten Treffers der Einheit war. In der Folge hatte man den Eindruck, dass die Gäste, die nach wie vor schon vorne „drauf gingen“, konditionell nicht mehr viel zum Zusetzen hatten. Aber am Ergebnis änderte sich trotz der sehr guten Chancen von Manfred Starke (75.) und Richard Steinhäuser (83.,) sowie einer Gelegenheit vom Coburger Kimi Straub (80.) nichts mehr.