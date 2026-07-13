Auch im dritten Test nicht verloren

Der muss schon am Mittwoch im Derby in der Landesliga Nordwest gegen den SC Sylvia Ebersdorf ran und rechnet mit einer großen Kulisse.
BERICHT von H. Gerlach / FC Einheit Rudolstadt
In der Pause nutzten beide Trainer die Möglichkeiten zum Wechseln. Dabei hatte Coburg mit acht Akteuren drei mehr als die Rudolstädter zur Verfügung. Nach 55 Minuten hätte Schlegel auf 3:1 stellen können, aber er verzog knapp. Nach einer Stunde dann das 2:2, was fast eine Kopie des ersten Treffers der Einheit war. In der Folge hatte man den Eindruck, dass die Gäste, die nach wie vor schon vorne „drauf gingen“, konditionell nicht mehr viel zum Zusetzen hatten. Aber am Ergebnis änderte sich trotz der sehr guten Chancen von Manfred Starke (75.) und Richard Steinhäuser (83.,) sowie einer Gelegenheit vom Coburger Kimi Straub (80.) nichts mehr.
Carl-Philipp Schiebel sah die Partie so: „„Es war heute von beiden Seiten kein guter Test. Aus unserer Sicht war es sehr, sehr enttäuschend, wie wir Fußball gespielt haben. Wir waren wenig giftig. Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Für uns gibt es zwar wichtige Erkenntnisse, aber rein vom Fußballerischen her sind wir von uns selbst sehr enttäuscht. Wir haben mit Ball überhaupt nicht das gespielt, was wir in den letzten Wochen trainiert haben. Gegen den Ball waren wir viel zu kindlich und viel zu unmännlich.“
Hendrik Faik fällte dieses Urteil: „„Das Positive ist, dass wir drei Spiele nicht verloren haben. Wir haben versucht, manches Neue reinzubringen. Dass man das nicht von Null auf 100 umsetzt, ist auch klar. Wir haben vier Mal unter der Woche trainiert und heute gespielt. Deshalb ist es im Großen und Ganzen schon in Ordnung. Die Gegner werden jetzt kontinuierlich besser. Wir machen zwei Tage Pause und am Dienstag geht es weiter.“
Nächster Testgegner ist am Mittwoch, dem 15.07.26 um 19 Uhr im Heimspiel der Thüringenligist SV 09 Arnstadt.