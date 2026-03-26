Auch im Derby stabil geblieben

Der 1. FC Schwalmstadt hat auch das Nachholspiel des 13. Spieltags für sich entschieden und seine Tabellenführung in der Gruppenliga Kassel 1 weiter ausgebaut. Beim TSV 1926 Mengsberg setzte sich der Spitzenreiter am Mittwochabend knapp durch – allerdings erst spät.

Schwalmstadt ging in dem Flutlicht-Derby durch Marius Eifert (37.) in Führung und schien die Partie zunächst in die gewünschten Bahnen zu lenken. Mengsberg hielt jedoch dagegen und kam durch Maximilian Lecher (62.) zum verdienten Ausgleich. Lange sah es danach aus, als könnten die Engelhainer dem Favoriten tatsächlich etwas Zählbares abnehmen. Erst in der Schlussphase entschied der Tabellenführer die Partie doch noch für sich. Leonard Freund, kurz zuvor eingewechselt, traf in der 89. Minute zum 2:1 und sorgte damit für den nächsten späten Schwalmstädter Erfolg. Für Mengsberg war es dagegen ein bitterer Abend, weil der Außenseiter dem Primus lange Paroli bot und am Ende doch leer ausging.

Mit dem Auswärtssieg steht Schwalmstadt nun bei 51 Punkten und hat den Vorsprung auf die Verfolger weiter vergrößert. Mengsberg bleibt mit 21 Zählern im unteren Tabellendrittel. Nach dem Spiel sagte Schwalmstadts Abwehrspieler Julian Ide: „Wir wussten prinzipiell, dass wir das hier wie ein Pokalspiel angehen müssen. Ich denke, wir haben den Kampf gut angenommen. Am Ende auch wieder verdient gewonnen.“