Auch im Derby: Harsefeld verteidigt Tabellenführung - Trainer hört auf

Die Gäste nutzten bereits in der 16. Minute einen Abpraller von Torwart Nico Roggendorf zum 0:1, Söhnke Weber staubte ab. "Wir hatten zunächst geplant, defensiv zu stehen, stellten dann nach der Pause etwas um und wurden spielbestimmend", sagte TSV-Trainer Björn Bleschke. Ein Konter leitete dann allerdings das 0:2 ein, als erneut Weber zur Stelle war und eine gute Flanke von Simon Bockelmann per Kopf verwertete.

Apensen mit Chancen

"Wir hatten jetzt einige gute Tormöglichkeiten, darunter auch zwei Pfostentreffer. Unser Anschlusstreffer war dann sehenswert, aber leider zu spät", so Bleschke. Niklas Albers traf im Anschluss an einen Eckball, als er die Kugel von der Strafraumkante mit links unter die Latte hämmerte. "Wir wollten ein starker Gegner für Harsefeld sein, das haben wir geschafft. Eine starke Mannschaftsleistung, die Lust auf mehr macht. Jetzt müssen wir nur noch Tore schießen. Am kommenden Sonntag haben wir erneut eine Chance dafür", schloss der Apenser Trainer ab. Langsam muss da auch etwas passieren, denn fünf Punkte aus sieben Begegnungen sind deutlich zu wenig, der Abstiegskampf hat bereits begonnen.

Warum Kevin Jahns sein Traineramt beim TuS Harsefeld III in der besten Phase ab kommenden Sommer zur Verfügung stellt, ist noch nicht bekannt. Darüber wird in der kommenden Woche ausführlicher berichtet. Fakt ist erstmal, dass der TuS die Tabellenführung verteidigt hat.

Schiedsrichter: Jente Pär Sick - Tore: 0:1 Söhnke Weber (16.), 0:2 Söhnke Weber (65.), 1:2 Niklas Albers (90.)