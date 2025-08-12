Auch Heeslingens zweite Mannschaft grüßt von der Tabellenspitze

Mit einem 5:0-Erfolg bei Aufsteiger MTV Riede kürte sich der Heeslinger SC II zum ersten Spitzenreiter der Bezirksliga-Saison 2025/26. Dabei zeigte sich die Mannschaft von Trainer Robin Cordes dem MTV deutlich überlegen.

Der Heeslinger SC II war durch das Pokalspiel vor zwei Wochen gewarnt. Aufsteiger Riede lieferte dem HSC II dort ein Spiel auf Augenhöhe und wurde erst durch zwei Tore in der Schlussphase mit 3:1 geschlagen.

Insofern war man auf Heeslinger Seite über den guten Start, den die Mannschaft hinlegte, recht froh. Daniel Holsten setzte sich auf der linken Angriffsseite bis zur Grundlinie durch, brachte den Ball scharf in die Mitte, wo Marco Sobolewski den Fuß hinhielt und so die Gästeführung besorgte (4.). „Das war natürlich ein super Auftakt“, fand Coach Robin Cordes.

Aber Aufsteiger Riede zeigte sich zunächst unbeeindruckt und hätte sogar beinahe den Ausgleich erzielt. Doch Janek Wohlers (16.) und Maik Stöver (21.) schafften es aus aussichtsreichen Positionen nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Heeslingen II zeigte sich da effektiver. Noch im ersten Durchgang erhöhten die Gäste auf 0:2. Sobolewski steckte auf Mika Kraßmann durch, der schließlich MTV-Keeper Jannik Schumacher im Eins-zu-eins-Duell bezwang.

In der Halbzeitpause stellte Cordes die Mannschaft ein wenig um, und im zweiten Durchgang gab es Einbahnstraßenfußball. Sobolewski verfehlte das Tor zweimal knapp (47., 52.), Lennart Meyer (57.) und Holsten (67.) vergaben frei vor dem gegnerischen Tor.

Mit dem 3:0 durch Enis Busch ist das Spiel zugunsten des HSC entschieden

Die endgültige Entscheidung fiel dann in Minute 71. Zunächst sah Riedes Kevin Toma die Rote Karte. Den anschließenden Freistoß von Kraßmann klatschte Schumacher nur ab, und Enis Busch war zur Stelle und traf zum 0:3.

In der Schlussphase waren die Heeslinger noch doppelt erfolgreich. Erst traf Lukas Meyer zum 0:4 (87.), und schließlich war es Sobolewski, der den Heeslinger Torreigen eröffnet hatte, der ihn mit dem Treffer zum 0:5 auch beendete (88.).

Robin Cordes zeigte sich nach dem Spiel zufrieden, obwohl er auch bei so einem Sieg noch Optimierungspotenzial sieht: „Es gibt immer Sachen, die wir noch besser machen müssen“, so der HSC-Trainer zur ZEVENER ZEITUNG. „Aber nach einem 5:0 will ich jetzt auch nicht so viel kritisieren.“

Gerade im Hinblick auf den nächsten Freitag, wo der HSC II den SV Anderlingen erwartet, will er den Ball noch etwas flach halten: „Riede war sicherlich nicht auf Augenhöhe mit uns, da erwartet uns mit dem SV Anderlingen schon eine ganz andere Hausnummer.“