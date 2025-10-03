Auch Hansa Rostock kann den MSV Duisburg nicht schlagen

Vor einer neuen Saisonrekordkulisse von 27.207 Zuschauern trafen am Abend der MSV Duisburg und der FC Hansa Rostock im Duisburger Wedaustadion aufeinander. Nach zunächst chancenarmer Anfangsphase nahm die Begegnung immer weiter an Fahrt auf. Zur Pause stand es nach Toren 1:1, im zweiten Durchgang nahm die Intensität weiter zu. Am Ende trennten sich die Mannschaften 2:2-Unentschieden.
Von der ersten Sekunde an begann beide Mannschaften mit viel Tempo. Torchancen blieben aber über lange Zeit Mangelware, da sich das Spielgeschehen nahezu ausschließlich zwischen den Strafräumen abspielte. Zum ersten Mal gefährlich wurde es nach 14 Zeigerumdrehungen, als Christian Viet einen Freistoß aus dem Halbfeld hoch in den Rostocker Strafraum brachte. Thilo Töpken und Joshua Bitter konnten das Spielgerät aus kurzer Distanz aber nicht über die Linie drücken. In der Folge erarbeite sich der Gast mehr Spielanteile, konnte aber im letzten Drittel nur selten den Ball an den Mitspieler bringen.
In einer Phase, die geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, sah Bitter die Lücke und steckte auf Patrick Sussek durch. Der marschierte in den Strafraum und chippte den Ball aus spitzem Winkel über Hansa-Keeper Benjamin Uphoff in die Maschen (32.). Kurze Zeit später wäre beinah das 2:0 gefallen. Eine kurz ausgeführte Ecke kam zu Viet, der vom Strafraumeck Maß nahm, Uphoff streckte sich und konnte die Situation entschärfen (35.). Ebenso wie der Duisburger Führungstreffer fiel auch der Ausgleich aus dem Nichts. Mit der ersten nennenswerten Torchance versenkte Cedric Harenbrock in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.
Auch nach dem Seitenwechsel ging es schwungvoll weiter. Nach einer Ecke kam ein Rostocker Spieler im Duisburger Strafraum völlig frei zum Abschluss. Er wirkte aber so überrascht, dass er über den Ball trat (53.). Nach einem Konter vergab Harenbrock aus guter Position (54.), ehe auch der MSV zeigte, dass sie kontern können. Jesse Tugbenyo trieb den Ball in die gegnerische Hälfte, spielte weiter zu Can Coskun, dessen Flanke in der Mitte Töpken fand. Sein Kopfball ging nur um Haaresbreite am Pfosten vorbei ins Toraus (55.). Wieder gefährlich wurde es nur drei Minuten später. Aus kurzer Distanz scheiterte Viet am hellwachen Uphoff. Nach einer Stunde wechselte Dietmar Hirsch und brachte Simon Symalla und Steffen Meuer für Conor Noß und Tugbenyo.
Wieder einmal sollten sich die Wechsel auszahlen. Es wurde druckvoller auf dem Platz und eine MSV-Drangphase begann. Wenig später gab es den verdienten Lohn. Nach Sussek-Flanke nickte Tobias Fleckstein aus kurzer Distanz zum 2:1 ein (71.). Doch die Antwort der Kogge ließ nicht lange auf sich warten. In einer Situation, in der die Zebra-Defensive nicht ganz sattelfest wirkte, kam Harenbrock aus fünf Meter zum Abschluss. Aus der eigenen Drehung ließ er Braune keine Chance (76.). Der hätte beinah noch einmal hinter sich greifen müssen, konnte gegen den eingewechselten Andreas Voglsammer aber aus kurzer Distanz stark parieren (78.). Es entwickelte sich immer mehr ein offener Schlagabtausch. Einen weiteren Torerfolg sollten die Zuschauer aber nicht mehr zu sehen bekommen. Die Ungeschlagen-Serie des MSV geht weiter, auch die Tabellenführung ist natürlich verteidigt.