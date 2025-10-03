Max Braune hat starke Paraden gezeigt. – Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Auch Hansa Rostock kann den MSV Duisburg nicht schlagen Die Ungeschlagen-Serie des MSV Duisburg geht weiter. Gegen Hansa Rostock gab es nach intensiver Partie ein 2:2-Unentschieden. Verlinkte Inhalte 3. Liga F.C. Hansa MSV Duisburg

Vor einer neuen Saisonrekordkulisse von 27.207 Zuschauern trafen am Abend der MSV Duisburg und der FC Hansa Rostock im Duisburger Wedaustadion aufeinander. Nach zunächst chancenarmer Anfangsphase nahm die Begegnung immer weiter an Fahrt auf. Zur Pause stand es nach Toren 1:1, im zweiten Durchgang nahm die Intensität weiter zu. Am Ende trennten sich die Mannschaften 2:2-Unentschieden.

Von der ersten Sekunde an begann beide Mannschaften mit viel Tempo. Torchancen blieben aber über lange Zeit Mangelware, da sich das Spielgeschehen nahezu ausschließlich zwischen den Strafräumen abspielte. Zum ersten Mal gefährlich wurde es nach 14 Zeigerumdrehungen, als Christian Viet einen Freistoß aus dem Halbfeld hoch in den Rostocker Strafraum brachte. Thilo Töpken und Joshua Bitter konnten das Spielgerät aus kurzer Distanz aber nicht über die Linie drücken. In der Folge erarbeite sich der Gast mehr Spielanteile, konnte aber im letzten Drittel nur selten den Ball an den Mitspieler bringen. In einer Phase, die geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, sah Bitter die Lücke und steckte auf Patrick Sussek durch. Der marschierte in den Strafraum und chippte den Ball aus spitzem Winkel über Hansa-Keeper Benjamin Uphoff in die Maschen (32.). Kurze Zeit später wäre beinah das 2:0 gefallen. Eine kurz ausgeführte Ecke kam zu Viet, der vom Strafraumeck Maß nahm, Uphoff streckte sich und konnte die Situation entschärfen (35.). Ebenso wie der Duisburger Führungstreffer fiel auch der Ausgleich aus dem Nichts. Mit der ersten nennenswerten Torchance versenkte Cedric Harenbrock in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.