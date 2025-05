Der Sieg in Büttelborn bewahrt Hahn nicht vor dem Abstieg. – Foto: Dirk Affeldt

Auch Hahn und Modau erwischt es Beide Teams steigen neben der SKG Bickenbach aus der Gruppenliga ab +++ Groß-Bieberau schlägt zum Abschluss den Meister Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt VfR Fehlheim Wald-Michel. SV Fürth SV Hahn + 14 weitere

Darmstadt. Nur noch die Abstiegsfrage war bis Mittwochabend in der Gruppenliga Darmstadt nicht gänzlich geklärt. Nun steht fest, dass mit der SKG Bickenbach, dem SV Hahn und der SG Modau drei Vereine aus dem Kreis Darmstadt den Weg in die Kreisoberliga antreten müssen. Der TSV Höchst bestreitet die Relegation mit den Tabellenzweiten der Kreisoberligen Darmstadt, Bergstraße und Odenwald. Der Tabellenzweite VfR Fehlheim könnte Meister SG Langstadt/Babenhausen über die Relegation in die Verbandsliga folgen.

SKV Büttelborn – SV Hahn 1:2 (0:1). Büttelborn hatte zunächst die größeren Spielanteile, doch hatte sich Hahn nach einer halben Stunde gefangen. Vereinzelt kam man nun auch zu Torchancen. Eine davon nutzte Stark (40.) zur Pausenführung der Gäste. Gleich nach dem Wiederanpfiff sorgte Larkowitsch für das 2:0 (46.). Mit dem Anschluss der Gastgeber durch Krieg (68.) geriet der SV dann aber stark unter Druck. Mit Glück und Geschick schafften die Gäste, den Sieg über die Zeit zu bringen. Allerdings bewahrte dieser den SV Hahn nicht vor dem Abstieg.

SV Fürth – SG Modau 5:1 (1:0). Im ersten Durchgang spielten beide Teams auf Augenhöhe, auch wenn Fürth die größeren Spielanteile hatte. Das 1:0 (37.) von Möldner ließ Modau aber ins Hintertreffen geraten. Als schnell nach dem Wiederanpfiff durch Böhmer das 2:0 (49.) fiel, wurde es für die SG schwierig. Zwar verstärkte man seine Bemühungen um den Anschluss, ein Tor wollte zunächst aber nicht fallen. Mit dem 3:0 (66.) von Burk war alles klar. Schwinn (71.) und Incirkus (88.) erhöhten, Erdogan (83.) konnte für den Absteiger nur noch verkürzen.

SG Wald-Michelbach – SKG Bickenbach 4:3 (0:3). Das Spiel verlief aus Bickenbacher Sicht wie so oft in der Saison. Man hatte dank einer starken Leistung eine 3:0-Pausenführung herausgeschossen – Anding (2., 37.) und Rasaq (45.+2) hatten getroffen. Doch mit der Roten Karte gegen Agweven (52.) veränderte sich alles. Unmittelbar darauf erzielte Dörsam das 1:3 (55.). Danach lief ein Angriff der SG nach dem nächsten auf den Bickenbacher Strafraum. So fielen durch Lammer (65., 82.) die Tore zum Ausgleich. Für den letzten Nackenschlag für die Gäste, dem 4:3 für Wald-Michelbach, sorgte Brauch (89.).

SV Groß-Bieberau – SG Langstadt/Babenhausen 3:1 (2:1). Der Meister wollte in Groß-Bieberau nicht verlieren und ging durch Felde planmäßig in Führung. Doch die hoch motivierten Gastgeber ließen sich nicht beeindrucken. Enders (32.) sorgte für den Ausgleich, Fritsche kurz vor dem Pausenpfiff sogar für die Führung. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste mit Macht, den Ausgleich zu erzielen und das Spiel zu drehen. Groß-Bieberaus Abwehr hielt dem Druck aber erfolgreich stand. In der Nachspielzeit machte Mendes alles klar für die Gastgeber.

SV Münster – VfR Fehlheim 2:4 (2:2). Erst als Fehlheim durch die Treffer von Rettig (1.) und Gashi (24.) mit 2:0 führte, kämpfte sich der SVM erfolgreich ins Spiel. Bis zur Pause sorgten Köllhofer (42.) und Adrian Sahitolli (45.+1, FE) für den Ausgleich. Danach blieb Münster am Drücker, doch mit dem 2:3 von Fehlheims Percy Felix (71.) kippte die Partie erneut. Herbel (77.) setzte den Schlusspunkt zum 4:2 für den VfR.