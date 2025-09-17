Auch Gerlafingen ohne Punkte gegen den FC Grenchen

Nach der Cuprunde am vergangenen Wochendende traf das zuhause ungeschlagene Gerlafingen auf Leader Grenchen. Die Gastgeber zeigten sich in den ersten Minuten willig, doch die Ceccon-Elf übernahm das Spieldiktat von Anfang an. Nach einer guten Kombination von Conde und Serwy klärte ein Gerlafinger auf der Linie, doch Conde konnte den Ball ins Netz stochern. Nur 2 Minuten später reagierten die Gerlafinger und kamen nach 25 Spielminuten durch Tesfamichael zum Ausgleich. In Folge scheiterte die Heimelf bei 2 Freistössen. Im Gegenzug wurde Agushi lanciert, welcher den Ball zur Mitte spielte und nach dem Mitrovic-Ablenker Mbemba fand. Dieser schoss dann das 1-2. Die Favoriten verzeichneten weitere Chancen, die beste hatte Mbemba, welcher per Kopf am hervorragend reagierenden Kristic scheiterte. In Hälfte 2 dauerte es eine Weile bis zur ersten Aktion, welche Mbemba nach der Flanke von Serwy nutzte. Nach 73 Minuten setzte sich Agushi gegen mehrere Gegenspieler durch, schloss ab und auch er traff. Der Schlusspunkt wurde von ganz hinten lanciert; FCG-Torwart Bähler spielte den Ball auf den eingewechselten Arda Catak. Er chippte den Ball gekonnt über den Torhüter zum 1-5. In der 88. Minute verlängerte Agrin Catak den Ball per Kopf, so dass sein älterer Bruder noch die Chance auf seinen Doppelpack bekam, doch der Ball ging rechts am Tor vorbei. Danach pfiff der Schiedsrichter dieses Mittwochabendspiel pünktlich ab.