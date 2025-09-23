– Foto: Reinhard Rehkamp

Auch gegen Wunstorf keine Punkte BW Tündern verliert 0:3 – siebter Rückschlag im achten Spiel Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover FC Wunstorf BW Tündern

Der HSC BW Schwalbe Tündern steckt weiterhin tief im Tabellenkeller der Landesliga Hannover fest. Auch gegen den 1. FC Wunstorf gab es für die Mannschaft von Rik Balk und René Hau nichts zu holen – am Ende stand eine 0:3-Heimniederlage.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Schwalben durchaus vielversprechend. Tündern stand in der ersten Hälfte kompakt, verteidigte diszipliniert und kam selbst zu zwei, drei aussichtsreichen Abschlüssen. „Im ersten Durchgang haben wir ein ordentliches Spiel gemacht und hatten auch zwei, drei gute Gelegenheiten“, sagte Co-Trainer René Hau. „Leider konnten wir diese Chancen nicht nutzen.“ Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr HSC BW Schwalbe Tündern BW Tündern 1. FC Wunstorf FC Wunstorf 0 3 Abpfiff

Wunstorf ließ zunächst die Durchschlagskraft vermissen, kam aber mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie – und schlug im entscheidenden Moment eiskalt zu. In der 74. Minute brachte Jos Homeier die Gäste nach einem Angriff über die rechte Seite in Führung. Tündern musste nun aufmachen – was die Wunstorfer clever nutzten. Zehn Minuten später erhöhte Rezzan Bilmez auf 2:0 (85.), in der Nachspielzeit setzte Torjäger Xelat Atalan mit dem 3:0 den Schlusspunkt (90.+2).