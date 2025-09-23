Auch gegen Wunstorf keine Punkte

Der HSC BW Schwalbe Tündern steckt weiterhin tief im Tabellenkeller der Landesliga Hannover fest. Auch gegen den 1. FC Wunstorf gab es für die Mannschaft von Rik Balk und René Hau nichts zu holen – am Ende stand eine 0:3-Heimniederlage.
Dabei begann die Partie aus Sicht der Schwalben durchaus vielversprechend. Tündern stand in der ersten Hälfte kompakt, verteidigte diszipliniert und kam selbst zu zwei, drei aussichtsreichen Abschlüssen. „Im ersten Durchgang haben wir ein ordentliches Spiel gemacht und hatten auch zwei, drei gute Gelegenheiten“, sagte Co-Trainer René Hau. „Leider konnten wir diese Chancen nicht nutzen.“
Wunstorf ließ zunächst die Durchschlagskraft vermissen, kam aber mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie – und schlug im entscheidenden Moment eiskalt zu. In der 74. Minute brachte Jos Homeier die Gäste nach einem Angriff über die rechte Seite in Führung.
Tündern musste nun aufmachen – was die Wunstorfer clever nutzten. Zehn Minuten später erhöhte Rezzan Bilmez auf 2:0 (85.), in der Nachspielzeit setzte Torjäger Xelat Atalan mit dem 3:0 den Schlusspunkt (90.+2).
Für Tündern war es die siebte Niederlage im achten Spiel – mit nur fünf erzielten Toren bei 29 Gegentreffern. Der Rückstand auf das untere Mittelfeld vergrößert sich zusehends, auch wenn punktgleich mit Ochtersum und Bruchhausen-Vilsen auf den Plätzen fünfzehn und sechzehn.
„Wunstorf hat im zweiten Durchgang sein spielerisches Übergewicht in Tore umgemünzt und ist am Ende als verdienter Sieger vom Platz gegangen“, resümierte Hau.
HSC BW Schwalbe Tündern – 1. FC Wunstorf 0:3
HSC BW Schwalbe Tündern: Kolja Kowalski, Christiano Figueiredo Santos, Kaan Gündüz, Dogukan Aksu, Jaden Jerome Geschle, Tom Schieb, Mason Just (69. Arber Cusaj), Alen Kestic (74. Dominic-Dennis Heitmann), Sinan Korkmaz (45. Yekta Berk Kahraman), Julian David, Luca-Nils Kleinschmidt - Trainer: Rik Balk - Trainer: René Hau
1. FC Wunstorf: Marc Engelmann, Daniel Stojanov, Silas Schulenburg (46. Riccardo Diaco), Kris-Lennart Müller, Zeki Dösemeci (91. Souley-Bright Kone), Berkan-Ibrahim Cakir, Rezzan Bilmez, Lukas Hungier (64. Richard Mensah), Xelat Atalan, Jos Homeier (85. Bastian Gandyra), Enes-Bayram Demirsoy - Trainer: Naim Gasmi
Schiedsrichter: Laurence Büchner
Tore: 0:1 Jos Homeier (74.), 0:2 Rezzan Bilmez (85.), 0:3 Xelat Atalan (90.+2)