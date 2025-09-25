Auch gegen Riegelsberg im Ludwigspark

Nachdem nun auch die Punkte aus dem ausgefallenen spiel gegen den SC Siegelbach gutgeschrieben sind, ist das Frauen-Team des 1. FC Saarbrücken Tabellenführer der Regionalliga Südwest. Die Führung ist allerdings lediglich auf das bessere Torverhältnis gegenüber dem SC 13 Bad Neuenahr zurückzuführen. Nun will das FCS-Team mit einem sieg im Nachholspiel gegen den 1. FC Riegelsberg am Sonntag (14 Uhr, Ludwigspark-Stadion, Camphauser Str.) auch die alleinige Tabellenführung übernehmen. "Wir sind aus der Vorsaison gewarnt und sie haben nun ja auch Elversberg geschlagen, wir wissen also, was uns erwartet, aber unterschätzen werden wir sowieso niemanden. Wir spielen wieder im Ludwigspark, das ist auch für viele Riegelsbergerinnen ein besonderes spiel und gegen uns will sowieso jedes Team gewinnen. Wir sind aber in einer guten Phase mit vielen Siegen am Stück und wollen das am Sonntag weiter ausbauen", sagte Trainer Taifour Diane am Donnerstag. Madita Schmit war mit Uni-Gruppe unterwegs und hat wenig trainiert. Torfrau Patrycya Chladekova fehlt weiterhin, dafür kommt Allison Wagner zurück, so dass Nora Claussen, die in Bad Neuenahr im Tor stand, wieder im Feld spielen könnte.