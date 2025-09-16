Auch gegen Neuler? Aufsteiger Böbingen noch immer ohne Niederlage

---



Die TSG Nattheim hat am Wochenende mit dem 4:0 gegen die TSG Schnaitheim ein Ausrufezeichen gesetzt und ist in der Tabelle auf Rang sechs vorgerückt. Gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen, die mit nur einem Punkt aus fünf Spielen am Tabellenende steht, gilt es nun, den Aufwärtstrend zu bestätigen. Für die Gäste ist die Partie ein weiterer Überlebenskampf, zu groß ist die Gefahr, schon früh den Anschluss zu verlieren. Die Gastgeber sind nach sechs Partien mit neun Punkten im Soll, die SG kämpft dagegen schon gegen das Vermeiden eines Absturzes.



Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II musste zuletzt gegen die SG Bettringen beim 1:3 die Überlegenheit des Spitzenklubs anerkennen. Mit sieben Punkten aus sechs Spielen liegt die Mannschaft im unteren Mittelfeld, könnte mit einem Heimsieg aber den Sprung ins gesicherte Terrain schaffen. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II haben nach vier Spielen bereits sieben Punkte und damit einen Zähler pro Partie im Schnitt – ein starker Start für eine zweite Mannschaft. Der direkte Vergleich zweier spielstarker Teams verspricht ein Duell auf Augenhöhe, in dem es auch um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte geht.



Der FC Durlangen war am Wochenende beim 0:3 gegen Spitzenreiter TSV Hüttlingen chancenlos. Mit zehn Punkten aus sieben Spielen rangiert man dennoch im vorderen Mittelfeld. Gegen die DJK Schwabsberg-Buch wartet nun ein echtes Spitzenteam, das bei einem Spiel weniger schon 16 Treffer erzielt hat und auf Platz drei liegt. Für die Gäste bietet sich die Gelegenheit, an der Tabellenspitze zu bleiben, während Durlangen beweisen will, dass man gegen die Großen mithalten kann.

Morgen, 18:00 Uhr SSV Aalen SSV Aalen Sportfreunde Lorch SF Lorch 18:00 live PUSH



Der SSV Aalen hat als Aufsteiger bislang sieben Punkte gesammelt und steht damit im Soll. Die Mannschaft zeigte sich in den vergangenen Wochen wechselhaft, kann aber mit einem Sieg den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern. Die Sportfreunde Lorch sind nach fünf Spielen mit nur einem Punkt Tabellenletzter. Das Duell ist damit ein klassisches Kellerduell, das über die Stimmung in beiden Lagern für die kommenden Wochen entscheidend sein könnte.

Morgen, 19:00 Uhr TV Neuler TV Neuler TSV Böbingen Böbingen 19:00 live PUSH



Der TV Neuler gewann am Sonntag knapp mit 1:0 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen und steht mit acht Punkten im gesicherten Mittelfeld. Nun wartet mit dem TSV Böbingen ein Aufsteiger, der noch ungeschlagen ist und bislang neun Punkte aus fünf Spielen geholt hat. Beide Teams sind direkte Tabellennachbarn – ein echtes Duell auf Augenhöhe. Wer hier die Oberhand behält, kann sich in der Tabelle nach oben absetzen und die Rolle des Verfolgers festigen.



Die SGM Tannhausen/Stödtlen steckt tief im Tabellenkeller fest. Mit nur drei Punkten aus fünf Spielen und vier Niederlagen droht die Mannschaft den Anschluss zu verlieren. Nun kommt mit dem 1. FC Germania Bargau ein Gegner, der seit Saisonbeginn noch ungeschlagen ist und mit neun Punkten auf Rang sieben steht. Für die Hausherren geht es darum, wieder Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen, während Bargau mit einem Auswärtssieg in die Spitzengruppe aufrücken könnte.

Morgen, 19:00 Uhr TSG Schnaitheim Schnaitheim SG Bettringen Bettringen 19:00 PUSH



Die TSG Schnaitheim steckt als Aufsteiger im Abstiegskampf fest. Sechs Punkte aus sieben Spielen sind eine magere Bilanz, zudem musste man zuletzt ein 0:4 bei der TSG Nattheim hinnehmen. Nun kommt mit der SG Bettringen der Tabellenzweite, der zuletzt vier Siege aus fünf Spielen holte und mit 13 Punkten nur wegen der Tordifferenz hinter Spitzenreiter TSV Hüttlingen liegt. Für die Gäste geht es darum, oben dranzubleiben, für Schnaitheim um den Versuch, ein Zeichen gegen ein Topteam zu setzen.

