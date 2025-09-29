Auch gegen Kleve erfolglos: Schonnebeck-Coach Tönnies spricht Klartext

Vorjahres Vizemeister SpVg Schonnebeck muss sich im Aufeinandertreffen mit Kellerkind 1. FC Kleve am siebten Spieltag der Oberliga Niederrhein am Ende mit einer Punkteteilung zufrieden geben, die zugleich das dritte sieglose Ligaspiel in Serie bedeutet. Dabei galten die Schwalben im Heimduell mit dem schwach in die Saison gestarteten Kontrahenten als klarer Favorit, schlussendlich ging das Remis nach einer schwachen Vorstellung in Durchgang eins allerdings in Ordnung. SpVg-Coach Dirk Tönnies zeigt sich nach dem Auftritt enttäuscht von der Leistung seiner Elf und hofft auf Besserung in den kommenden Wochen.

Die vor Saisonbeginn hoch gehandelte Spielvereinigung aus Schonnebeck geht durch das 1:1-Remis gegen Kleve bereits zum vierten Mal im siebten Saisonspiel nicht als Sieger vom Platz, insbesondere die Offensive gibt zu bedenken nach. Umso wichtiger ist die Rückkehr von Top-Stürmer Niko Bosnjak, der am Wochenende ein erstes Mal wieder über eine volle Halbzeitlänge ran durfte. Auf ihn zählt auch Cheftrainer Dirk Tönnies große Stücke, der neben der aktuellen Offensivschwäche auch die große Kaderumstrukturierung im Sommer als Grund für die derzeitige Formschwäche heranzieht.

Während die SpVg Schonnebeck in den beiden vergangenen Begegnungen gegen Aufsteiger SV Blau-Weiß Dingden und den SC St. Tönis nicht einmal zum Torerfolg kam, drohte diese Serie auch gegen Kleve am Wochenende weiter anzuhalten. Doch ausgerechnet Oberliga-Debütant Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale erlöste die Grün-Weißen nach seiner Einwechslung und markierte den 1:1-Endstand. Chefcoach Tönnies freut sich zwar über den Treffer des Youngsters, weiß aber auch, dass es in den kommenden Wochen einer gehörigen Leistungssteigerung seiner Jungs bedarf:

„Die Leistung war allen voran in der ersten Hälfte sehr dünn und enttäuschend, wir haben nahezu alles vermissen lassen: Engagement, Spielwitz und gewonnene Zweikämpfe“, schlussfolgert der Übungsleiter verärgert und zieht Parallen zum Duell mit Aufsteiger Dingden vor zwei Wochen: „Wir haben wieder die erste Halbzeit verschlafen, haben aber wie erneut im zweiten Durchgang ein anderes Gesicht gezeigt“, erklärt Tönnies mit Blick auf den zweiten Abschnitt gegen Kleve, in der die zur Pause eingewechselten Offensivkräfte Do Vale und Bosnjak neuen Schwung brauchten. Dennoch müsse seine Mannschaft „um Spiele zu gewinnen in beiden Halbzeiten abliefern“, was gegen Kleve am Freitag erneut nicht der Fall war.

Aufgrund der schwachen Punkteausbeute aus den vergangenen drei Duellen ist der Vorjahres-Vizemeister auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht, insbesondere im vorderen Bereich hakte es zuletzt: Mit elf erzielten Treffern aus sieben Saisonspielen kommt die SpVg nur auf halb so viele Torerfolge wie Spitzenreiter Ratingen 04/19, in der Vorsaison verzeichneten die Schwalben zu selbigem Zeitpunkt bereits 31 Hütten. Die Gründe dafür sieht Tönnies allen voran an der großen Kaderumstrukturierung im Sommer, die große Lücken gerissen hat: „Wie schon öfter erwähnt braucht die Truppe noch Zeit, wir haben eine junge Mannschaft, die sich noch entwickeln muss. Wir sind noch nicht da wo viele uns sehen, haben noch einiges an Luft nach oben“, stellt der 51-jährige klar und versichert zugleich: „Wir werden jetzt aber nicht unruhig, wir wissen dass die Jungs noch Zeit brauchen.“

Bosnjak-Rückkehr soll Wende bringen

Allen voran die beiden Top-Torjäger der Vorsaison, Arne Wessels und Connor Tönnies, werden am Schetters Busch zurzeit schmerzlich vermisst. Die beiden im Sommer abgewanderten Knipser haben ein großes Loch in der SpVg-Offensive aufgerissen, was es insbesondere durch Sturm-Zugang Niko Bosnjak zu stopfen galt. Doch die 23-jährige Neuverpflichtung von Stadtrivale ETB Schwarz-Weiß Essen kam verletzungsbedingt erst zu zwei Startelf-Einsätzen, im kommenden Duell gegen den TSV Meerbusch soll am Wochenende nun der dritte Startplatz folgen:

„Niko ist endlich schmerzfrei! Wir gucken uns jetzt die Trainingswoche genau an und wenn er weiterhin schmerzfrei bleibt, wird er wahrscheinlich gegen Meerbusch wieder in der Anfangself stehen“, freut sich Tönnies über die Verfügbarkeit des Top-Transfers. Schließlich werde „Niko uns mit Blick auf unsere derzeitigen Offensivprobleme sehr gut tun“, wie der Coach hervorhebt.

Gegen Meerbusch sind drei Punkte Pflicht