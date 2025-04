Auch gegen Gmünd gibt es keine Punkte

Am 24. Spieltag der Kreisliga A1 Ostwürttemberg empfing die SG Hohenstadt/Untergröningen den TSB Gmünd. Die Gastgeber versuchten nach den vielen Gegentoren in den letzten Wochen auf Stabilität in der Defensive zu setzen und hielten die Partie lange offen. Obwohl man sogar die besseren Torchancen hatte, schaffte man es erst in der Schlussphase einen Treffer zu erzielen, während Gmünd zuvor schon durch gnadenlose Effizienz zwei Tore vorgelegt hatte.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hätte Marius Zimmerhackl die Gastgeber dann eigentlich für ihr aufopferungsvolles Spiel belohnen müssen. Nach perfektem Steckpass von Bürgel kam er aus zehn Metern allein gegen den Keeper zum Abschluss doch traf eben genau diesen, anstatt den Ball flach am Torhüter vorbeizuschieben (45.+2).

Nach Wiederanpfiff zeigte sich ein ähnliches Bild, während die SGHU nun sogar mehr Spielanteile bekam. Nach Flankenlauf von Zimmerhackl über links brachte dieser den Ball scharf zu Bürgel, welcher aber keinen Druck dahinter brachte und so abermals nicht den Weg ins Tor fand (53.).

Anschließend kam es wie es kommen musste, wenn man die Dinger vorne nicht macht und der TSB bestrafte die Gastgeber mit seiner ersten Gelegenheit seit der Anfangsphase der Partie. Enes Yazan tänzelte sich nach Angriff über rechts in den Strafraum und brachte den Ball scharf herein. Niko Sittner war eingelaufen und musste am kurzen Pfosten nur den Fuß hinhalten um das 0:1 zu markieren (60.).

In der nächsten Gelegenheit hätte Jannik Bürgel direkt wieder ausgleichen können, doch schaffte auch er es nach Vorarbeit von Simon Hieber nicht, den Gmünder Torhüter im Eins gegen Eins zu überwinden (62.).

Es folgten weitere Halbchance für die Gastgeber, wie etwa per Kopf durch Moritz Müller nach einem Eckball (77.), doch war es der SGHU einfach nicht gegönnt einen Treffer zu erzielen. In der 78. Minute machte es Gmünd dann erneut eiskalt, als man einen Gegenangriff über die rechte Seite fahren konnte. Sittner ging den Flügel herunter und legte in den Strafraum zu Maximilian Merger. Dieser hatte noch etwas Glück, dass die SGHU-Verteidigung es nicht schaffte den Ball wegzuschlagen und konnte so auf 0:2 stellen.

Erst in der 85. Minute schaffte es die SGHU dann doch noch einen Treffer zu erzielen, allerdings auch nur durch Zutun der Gäste. Marius Zimmerhackl schloss aus dem Getümmel heraus ab und der Ball wurde von einem Gmünder Verteidiger so abgefälscht, dass er unhaltbar für den Torhüter zum 1:2 ins Netz fiel.

In den letzten Minuten inklusive Nachspielzeit warfen die Hausherren dann noch einmal alles nach vorne, sollten aber nicht mehr gefährlich zum Abschluss kommen, sodass man am Ende zwar sagen kann man hat nur knapp verloren und hatte die besseren Chancen, doch hilft dies im Kampf gegen den Abstieg alles nichts, da hier nur Punkte zählen.

Aufstellung:

SG Hohenstadt / Untergrönin.: Hubert Chmielewski, Felix Häußler, Lukas Haug, Moritz Müller, Fabian Berroth (61. Jonas Feil), Robin Grimm (71. Samuel Feil), Marius Zimmerhackl, Alexander Seitz, Nick Grimm, Simon Hieber (64. Niklas Schulz), Jannik Bürgel

Tore: 0:1 Niko Sittner (60.), 0:2 Maximilian Menger (78.), 1:2 Marius Zimmerhackl (85.)