Auch gegen Gerolfing kommt der SE Freising nicht über ein Remis hinaus

Florian Huber vom SE Freising – Foto: fupa

Der SE Freising bleibt zu Hause ein graues Mäuschen. Trotz Führung reichte es gegen Gerolfing am Freitagabend nur zu einem 2:2-Unentschieden.

Das Positive: Die Fußballer des SE Freising bleiben unter Neu-Trainer Mijo Stijepic unbesiegt. Doch auch gegen den FC Gerolfing kamen die Lerchenfelder am Freitagabend zu Hause nicht über ein 2:2 (2:2)-Unentschieden hinaus.

Auswärts eine Macht, zu Hause eher das graue Mäuschen – dabei bleibt’s auch nach dem 22. Spieltag in dieser Bezirksliga-Saison. Dabei waren die Eintracht-Mannen auch dieses Mal wieder nah dran an einem Dreier – „er war möglich über die 90 Minuten“, fasste es Trainer Stijepic zusammen. „Wir müssen aber weiter an unserer Chancenauswertung arbeiten.“

Und auch hinten haperte es, weil Freising erneut Gastgeschenke verteilte – vor allem vor dem 0:1: Nach einem Rückpass trat Keeper Jonas Trost über das Spielgerät, Gerolfings Anastasios Porfyriadis spritzte noch dazwischen und konnte ins leere Tor abschließen (14.). Doch der SEF reagierte gefasst und egalisierte bald. Sommerneuzugang Florian Huber kam im rechten Halbfeld an den Ball und traf mit einem satten Schuss ins lange Eck zum 1:1 (17.).

Und jetzt war Freising drin im Match und ging prompt auch in Führung – durch Goalgetter Fabrizio Brandes. Jonathan Kleimann hatte serviert, und Brandes schloss routiniert ins leere Tor ab (27.). Doch so richtig sattelfest standen die Gelb-Schwarzen in der Defensive auch diesmal nicht, weshalb sie sich noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich einfingen. FCG-Spielertrainer Christian Träsch hatte einen starken Angriff eingeleitet, an dessen Ende Ahmet Altay die Kugel über die Linie drückte (45.).

Im zweiten Durchgang investierten die Freisinger dann weiter viel in die Partie, drängten auf den Siegtreffer – doch Kapitän Felix Fischer vergab die große Möglichkeit. Seinen eigentlich platziert getretenen Schuss konnte Gerolfings Tormann Michael Oblinger gerade noch an die Querlatte lenken. So blieb es bei einem weiteren Heim-Remis für den SEF.

Das Positivste zum Schluss: Mit Christian Schmuckermeier und Johannes Kleidorfer konnten zwei wichtige Akteure am Freitagabend nach mehrmonatiger Verletzungspause ihr Comeback im Freisinger Trikot feiern.