Auch gegen die SpVgg Bachtal III reißt die Serie für die SGBM2 nicht

(BL) Wieder einmal ist es dem Trainer der SGBM2 - R. Seifried - mit Worten und Bildern gelungen seine Mannschaft auf das Spitzenspiel gegen Bachtal III sehr gut einzustimmen. Von Beginn an war das Team hellwach auf dem Platz und setzte die Heimmannschaft massiv unter Druck. So führte bereits in der 2. Minute eine schöne Freistoßflanke von D. Wieland und der Kopfballverlängerung durch P. Teichmann zum 0:1. Und wieder sieben Minuten später vollendete P. Teichmann eine schöne Kombination im Mittelfeld überlegt zum 0:2 (9.). Die SGBM 2 dominierte das Spiel die erste halbe Stunde komplett. Danach verloren die Gäste etwas den Faden und der and diesem Tage hervorragend aufgelegte SGBM2 Keeper T. Lang rettete mehrmals in höchster Not. Nur ihm und der ebenso gut agierenden Defensivabteilung war es zu verdanken, dass es mit diesem Resultat in die Kabinen ging.

Nach der Halbzeit kam Bachtal stark verändert ins Spiel und setzte nun die SGBM2 ihrerseits massiv unter Druck. Stand der erste Abschnitt noch klar im Zeichen der Gäste so war nun Bachtal III am Zug. Ein ums andere Mal musste sich die SGBM2 den Angriffen erwehren. Völlig überraschend dann das 0:3 nach einem schön ausgespielten Konter durch A. Vogel (54.). Wer nun glaubte, das Spiel sei entschieden, sah sich getäuscht. Bachtal kam ein ums andere Mal gefährlich vors Tor. Torhüter T. Lang stand erneut viel zu oft im Mittelpunkt und konnte in der 70. Minute einen Schuss an die Latte lenken, bevor er dann in der 78. Minute doch durch J. Eberhard bezwungen wurde – 1:3. Die verbleibenden Minuten des Spiels hatte die SGBM2 Glück, nicht auch noch das ein oder andere Tor zu bekommen, scheiterte selbst aber auch bei Kontern zwei Mal freistehend vor dem Gästegehäuse. Nach den starken Anfangsminuten verdient stand am Ende das Ergebnis mit 1:3 fest, allerdings gilt es auch im kommenden Spitzenspiel gegen Bühl 2 die gesamte Spieldauer konstant abzuliefern. Was aber klar ist: Die Siegesserie von acht Spielen in Folge kann sich sehen lassen!