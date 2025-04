Auch gegen den Letzten punkten

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken empfängt am Sonntag um 17 Uhr das abgeschlagene Schlusslicht SC "Blies" Bliesransbach auf dem Kunstrsenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.). zum Heimspiel in der Verbandsliga Süd-West. Für Trainer Sammer Mozain gibt es keinen Grund, überheblich ins Spiel zu gehen oder den Gegner zu unterschätzen. "Wir messen unsere Gegner nicht an der Tabelle oder den letzten Ergebnissen. Sie sind in der gleichen Liga und werden sich bei uns sicher zerreißen. Das kann unangenehm werden. Wir werden wie in alle Spiele voll konzentriert rangeren und auch am Personal das Bestmögliche aufbieten". Da alle Spieler zur Verfügung stehen, bieten sich während des Spiels Variationsmöglichkeiten. Der ärgsten Verfolger FV Bischmisheim hat zwei Punkte Rückstand und hat zudem schon ein Spiel mehr ausgetragen. Die "Rehböcke" spielen am Sonntag um 15 Uhr beim FV Siersburg.