Auch für die Sportfreunde Baumberg endet nun die Pause

Sein Trainer erwartet nach den Ergebnissen des vorherigen Spieltags eine harte Rückrunde: „Es wird ein Marathon, ein zähes Ding werden. Mehr als die halbe Liga muss nach unten schauen, denn nach den letzten Resultaten sind alle noch enger zusammengerückt“. Die SFB, als Neunter mit einem Spiel im Rückstand, trennen lediglich vier Punkte vom ersten Abstiegsplatz, während die Essener nach der achten Niederlage als Dreizehnter nur noch zwei Zähler Abstand zur Gefahrenzone haben

El Halimi sagt: „Wir wollen auf dem schwer bespielbaren Rasen die Grundlage schaffen, um uns etwas abzusetzen. Wir bereiten uns auf alles vor und verlassen uns nur auf uns selbst. Es wird eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz stehen, die mit ihrer Mentalität, Energie und Fitness 90 Minuten marschieren muss. Es wird wichtig sein, dass wir die Intensität hochhalten, taktisch überaus diszipliniert agieren und uns auf dem tiefen Untergrund auf die zweiten Bälle einstellen. Zunächst wird die Kampf- und Laufbereitschaft im Vordergrund stehen, um anschließend die Kreativität in unsere Richtung zu lenken. Die Aufstellung stimmt, solange die Einstellung stimmt.“ Beim ersten Aufeinandertreffen am 16. September 2012 erzielte den Treffer zum 1:1-Endstand übrigens der heutige SFB-Chefcoach.