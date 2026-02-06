Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Auch für die Sportfreunde Baumberg endet nun die Pause
Da die Heimpartie gegen den KFC Uerdingen abgesagt worden war, starten die Sportfreunde Baumberg erst jetzt in die Rückrunde der Fußball-Oberliga. Ihnen fehlt allerdings bei ETB Schwarz-Weiß Essen weiterhin ein gesperrtes Trio. Dafür haben sie sich noch einmal verstärkt.rnrn
von RP/ Thomas Schmitz · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Für die SFB steht der verspätete Jahresauftakt an. – Foto: Ulrich Laakmann
Nach dem ausgefallenen Rückrunden-Start der Fußball-Oberliga sowie der Premiere im eigenen Stadion gegen den KFC Uerdingen gilt der Fokus der Sportfreunde Baumberg (SFB) nun dem Spiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen, der den Wiederbeginn beim VfL Jüchen-Garzweiler mit einer 1:3-Niederlage verpatze. Im „ewigen“ Oberliga-Duell seit 2012 erwartet SFB-Cheftrainer Salah El Halimi einen angeschlagenen, unangenehmen sowie schwer zu bespielenden Gegner (Sonntag, 15 Uhr, Stadion Uhlenkrug).