 2026-02-05T13:24:16.378Z

Allgemeines

Auch für die Sportfreunde Baumberg endet nun die Pause

Da die Heimpartie gegen den KFC Uerdingen abgesagt worden war, starten die Sportfreunde Baumberg erst jetzt in die Rückrunde der Fußball-Oberliga. Ihnen fehlt allerdings bei ETB Schwarz-Weiß Essen weiterhin ein gesperrtes Trio. Dafür haben sie sich noch einmal verstärkt.rnrn

von RP/ Thomas Schmitz · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Für die SFB steht der verspätete Jahresauftakt an.
Für die SFB steht der verspätete Jahresauftakt an. – Foto: Ulrich Laakmann

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
ETB SW Essen
SF Baumberg

Nach dem ausgefallenen Rückrunden-Start der Fußball-Oberliga sowie der Premiere im eigenen Stadion gegen den KFC Uerdingen gilt der Fokus der Sportfreunde Baumberg (SFB) nun dem Spiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen, der den Wiederbeginn beim VfL Jüchen-Garzweiler mit einer 1:3-Niederlage verpatze. Im „ewigen“ Oberliga-Duell seit 2012 erwartet SFB-Cheftrainer Salah El Halimi einen angeschlagenen, unangenehmen sowie schwer zu bespielenden Gegner (Sonntag, 15 Uhr, Stadion Uhlenkrug).

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00