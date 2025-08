Breite Verstärkungen mit Erfahrung und Perspektive

Ein zentrales Element des Umbruchs nach dem Abstieg ist die Integration zahlreicher Neuzugänge. Rübner ist mit den bisherigen Eindrücken zufrieden: „Unsere Neuzugänge sind durchweg positiv in der Mannschaft angekommen.“

Mit Mirco Viehbak und Patrick Feeney stoßen zwei routinierte Kräfte zum Team: „Sie bringen Erfahrung mit und sorgen hoffentlich für die nötige Ruhe in den entscheidenden Momenten auf dem Feld.“

Offensiv vielversprechend ist Anthony Kieper, der aus der A-Jugend von Siemensstadt kommt. „In der Vorbereitung hat er schon seine Torgefährlichkeit gezeigt, wo er sicherlich anknüpfen wird“, so der Trainer über den jungen Angreifer, der nun seine erste komplette Saison im Männerbereich absolviert.

Auch Florian Dölz meldet sich nach einer Pause zurück: „Er zeigt im Training und in den Vorbereitungsspielen seine Stärke, den Ball zu fordern und in die gefährlichen Zonen zu spielen.“

Ähnlich ist die Situation bei Artur Garanin, der ebenfalls nach einer Auszeit zurückkehrt. Rübner traut ihm einiges zu: „Auch er wird den Kader mit seiner Ruhe verstärken und ist gewillt sich weiterzuentwickeln.“

Im Tor gibt es mit Pascal Bock frischen Wind: „Er komplettiert unser Torwartteam und fällt nicht nur durch seine Körpergröße, sondern auch mit seiner positiven Kommunikation auf.“

Ein besonderer Transfer ist Simon Anderson, der nach einem Jahr in Hohennauen zurückkehrt: „Er wollte wieder zu seinem alten Verein zurück und helfen, den Verein wieder zu verstärken.“

Kaderplanung abgeschlossen – keine weiteren Veränderungen

Der Kader für die neue Spielzeit steht. Weitere Transfers sind nicht vorgesehen, wie Rübner deutlich macht: „Nein, derzeit sind keine weiteren Verpflichtungen geplant.“ Auch auf der Abgangsseite wird es ruhig bleiben: „Nein“, antwortet der Coach knapp auf die Frage, ob noch Spieler den Verein verlassen könnten.

Zusammenhalt und Siegermentalität als Basis

Was dem Trainer besonders auffällt, ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft: „Ich sehe wieder ein geschlossenes Teamgefüge und eine fitte Mannschaft.“ Die Intensität auch in kleineren Einheiten ist hoch: „Alle Spieler sind äußerst motiviert und wollen in jedem Trainingsspiel gewinnen.“ Rübner hofft, dass diese Mentalität auch im Ligaalltag zum Tragen kommt: „Wenn dieser Wille in den Spielen umgesetzt wird, bin ich positiv für die Saison gestimmt.“

Saisonziel bleibt offen – Top-Fünf als realistisches Szenario

Nach dem Abstieg aus der Landesliga wagt sich der Trainer nur zu einer vorsichtigen Prognose: „Mit unserem schwierigen Auftaktprogramm wird man nach den ersten Spielen sehen, in welche Richtung die Saison laufen wird.“ Sollte die Mannschaft jedoch von schwereren Verletzungen verschont bleiben, hält Rübner einen starken Saisonverlauf für denkbar: „Dann könnte ein Platz unter den ersten fünf Mannschaften erreichbar sein.“

Brieselang und Babelsberg 47 als Favoriten

Auf die Frage nach den Meisterschaftskandidaten hat Rübner klare Antworten parat: „Brieselang und Babelsberg 47 sind meiner Meinung nach die Favoriten.“ Doch auch anderen Teams traut er viel zu: „Es gibt viele spielstarke Mannschaften wie Perleberg und Veritas Wittenberge.“

Entscheidung über die Kapitänsbinde steht noch aus

Eine wichtige Personalie ist noch offen: Wer trägt in der kommenden Saison die Kapitänsbinde? Rübner überlässt diese Entscheidung seiner Mannschaft: „Der Kapitän wird noch von der Mannschaft gewählt.“ Ein klares Signal für Vertrauen und Eigenverantwortung im Kader.

Aufbruch mit klarem Plan

Der SV Blau-Gelb Falkensee wird mit frischem Elan, neuem Personal und einem starken Zusammenhalt in die Landesklasse-Saison starten. Die Vorbereitung stimmt positiv, die Neuzugänge passen ins Gefüge, und das Ziel ist ehrgeizig, aber realistisch. In Falkensee wächst etwas zusammen – jetzt gilt es, das auch auf dem Platz zu beweisen.