Auch Eppelborn startet zweistellig

RPS-Oberligist FV Eppelborn ist am Dienstag im heimischen Illtal-Stadion mit einem 10:2 (5:0)-Erfolg über den Landesligisten SV Reiskirchen in die Testspielserie vor der Fortsetzung der Rückrunde eingestiegen. Vor der Pause trafen Nicolas Jobst (2), Fabio Lanfranco, Giovanni Runco und Yosif Ivanov zur deutlcihen Pausenführung, nach dem Wechsel legten Jonas Sträßer, Rayan Ladjnef, Lanfranco und Runco vier Treffer zum 9:2-Zwischendtand nach, ehe ein Eigentor der Gäste den Endstand herstellte.

FVE-Trainer Jan Berger sagte nach dem Spiel: "Wir haben in diesem Spiel viel rotiert, haben viel auf Ballbesitz gespielt, dazu haben wir versucht, lange Bälle zu verhindern. Wir wollten vieles spielerisch lösen, das kann man dann auch einstudieren, wenn der Druck nicht so groß ist. Sie haben Ambitionen aufzusteigen, das war dann schon ein guter Test, in dem uns auch vieles gelungen ist. Wir hatten vielleicht noch das Masters vom Sonntag in den Knochen, sie haben aber auch am Samstag in Wiesbach gespielt. Sie konnten Nadelstiche setzen, machen auch zwei Tore. Das müssen wir anerkennen. Wir waren total bissig zwei Tage nach dem Masters. Wir müssen auch in Testspielen auf hundert Prozent kommen, wir wollen das trotz des großen Rückstandes auch in jedem Ligaspiel so haben, da können wir nicht zurückfahren. Das war heute gut bis zum Schluss. Wenn wir dann viele gelungene Aktionen haben, gibt das auch Selbstvertrauen, egalaus welcher Liga der Gegner kommt. Wir konnten im Herbst bei sieben erzielten Punkten wenig Selbstvertrauen tanken, das haben wir unsd jetzt in der Halle etwas geholt und wollen das nun in den weiteren Testspielen steigern. Die Halle gab uns im Januar einen totalen Boost. Wir werden alles versuchen, auch wenn unsere Basis gering ist. Wir sind da, wir werden auch Punkte gegen Gegner holen, gegen die man das nicht erwartet. Matthias Krauß hat heute pausiert, er wird am Samstag genau wie Leon Bayer und Nicolas Brill zurück kommen, dann wird auch die Auswahl an Spielen noch mal größer".