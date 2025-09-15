tsv grünwald, grün, gegen fc unterföhring, 12.09.2025 marcel kosuch, grün, mitte, beim 2:0 – Foto: Robert Brouczek

Auch eine Gelb-Rote Karte kann TSV Grünwald nicht stoppen Deutlicher Sieg gegen FCU

Der TSV Grünwald schlägt den FC Unterföhring in der Landesliga Südost 4:1 und legt sogar in Unterzahl noch zu.

Grünwald – Dank einer sehr erfolgreichen Englischen Woche hat sich der TSV Grünwald im Spitzenfeld der Landesliga Südost festgebissen. Dem 1:1 in Karlsfeld und dem 1:0-Erfolg im Nachholspiel in Kirchheim ließen die Fußballer der Grün-Weißen einen 4:1 (1:0)-Heimsieg über den FC Unterföhring folgen. Und das, obwohl Sebastian Koch aufgrund personeller Probleme zum dritten Mal in Folge die fast völlig identische Startelf aufbieten musste. Auf eine entsprechende Herausforderung gegen ausgeruhte Unterföhringer hatte der TSV-Coach seine Mannschaft eingestellt: „Wir wussten, dass das kein Spaziergang wird. Ich habe den Spielern vorher gesagt, dass nicht die Beine dieses Spiel entscheiden werden, sondern der Kopf.“ Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr TSV Grünwald Grünwald FC Unterföhring Unterföhring 4 1 Abpfiff

Der Koch-Truppe spielte die frühe Führung durch Daniel Leugner nach einem langen Ball von Michael Hutterer (6.) in die Karten, allerdings nicht so nachhaltig, wie es sich der Trainer gewünscht hätte: „Das war ein Start nach Maß, der uns eigentlich Sicherheit geben sollte. Trotzdem war die erste Halbzeit hart. Wir sind zwar gut ins Spiel gekommen, hatten es 25 bis 30 Minuten lang im Griff, dann haben wir aber ein wenig die Spielkontrolle verloren und viele Standards zugelassen.“ In der Pause brachte Koch seine Spieler mit einer klaren Ansprache aber wieder auf Kurs: „Ich wollte, dass sie spüren, dass wir dieses Spiel nicht herschenken, dass wir bereit sind, alles zu geben, egal, wie hart es wird. Und genau diese Energie haben sie auf den Platz gebracht.“

Denn auch in den zweiten Durchgang erwischten die Grün-Weißen einen Blitzstart: Marcel Kosuch erhöhte mit einer schönen Einzelleistung auf 2:0 (50.). Nun ging es Schlag auf Schlag: Unterföhrings Florian Orth köpfte im Gegenzug nach einer Ecke zum 2:1 ein (51.), vom Anstoß weg stellte Laris Stjepanovic nach Kosuch-Vorarbeit auf 3:1 (52.). „Das 2:1 war ein Moment, in dem vieles hätte kippen können. Doch die Jungs haben sofort reagiert, Charakter gezeigt und prompt mit dem 3:1 geantwortet“, freute sich Koch, wie sein Team den Anschlusstreffer wegsteckte. Und auch die unglückliche Gelb-Rote Karte gegen Nick Starke (71.), dem der Ball an die Hand sprang, brachte die Grün-Weißen nicht mehr aus der Fassung. Sie standen nicht nur kompakt in der Defensive, sondern nutzten einige Minuten später einen FCU-Fehler durch Stjepanovic zum 4:1 (77.). „Trotz Unterzahl, schwerer Beine und dünnem Kader laufen wir füreinander, werfen alles rein und setzen sogar noch einen drauf“, schwärmte Koch und bilanzierte: „Bis auf die 15 Minuten vor der Pause bin ich sehr zufrieden.“ TSV Grünwald - FC Unterföhring 4:1 (1:0) TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Starke, Wanzeck, Park, Hutterer, Keller, Leugner, Halbich, Stjepanovic (90. Triftshäuser), Kosuch (79. Bublitz) Tore: 1:0 Leugner (6.), 2:0 Kosuch (50.), 2:1 Orth (51.), 3:1 Stjepanovic (52.), 4:1 Stjepanovic (77.) Gelb-Rot: Starke (71., Foul und Handspiel) Trotz Unterzahl, schwerer Beine und dünnem Kader laufen wir füreinander und werfen alles rein. Sebastian Koch