Auch ein Sieg war drin! »Saugute« Sturm-Reaktion in Nördlingen 30. Spieltag in der Bayernliga Süd - Samstag: TSV Nördlingen vs. FC Sturm Hauzenberg 1:1 von Helmut Weigerstorfer · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

"Blasi" Schwarz konnte mit der Vorstellung seiner Truppe zufrieden sein. – Foto: Alexander Ferazin

Die zweitweiteste Auswärtsfahrt der Saison veranlasst Sturm-Trainer Alex Geiger zum einem Ausflug in die Tierwelt. Denn: "Mühsam ernährt sich das Hauzenberger Eichhörnchen", das auch in Nördlingen einen Punkt mitnehmen kann - und so Zähler um Zähler "zusammenhamstert". Der Teilerfolg im klingenden Gerd-Müller-Stadion war, darüber sind sich die Beteiligten einig, letztlich gerecht. "Aber es hätte auch ein Dreier sein können", hakt Geiger ein.

Vor allem eine Situation darf als spielentscheidend bezeichnet werden. Der Führungstreffer der Gastgeber fiel nach einem Elfmeter, den Torjäger Simon Gruber gekonnt verwandelt. So weit, so gut. Die Vorgeschichte dieses Strafstoßen sorgt(e) jedoch für Diskussionen. Während Alex Geiger von einem "Elfmetergeschenk" spricht, bei dem "sogar der Schiedsrichter unsicher" wirkte, ist TSV-Manager Andreas Schröter überzeugt: "Ein klarer Elfmeter. Da war ein Kontakt da!" Heute, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg 1 1 Abpfiff Die niederbayerischen Gäste ließen sich allerdings von dieser offensichtlich strittigen Entscheidung nicht aus der Bahn werfen. "Nach einer ersten Halbzeit, in der wir gnadenlos unterlegen waren, haben wir eine saugute Reaktion gezeigt", lobt Ober-Stürmer Geiger seine Mannen. Die Leistung von Traxinger, Mader & Co. im Schwäbischen wird selbst von den Hausherren anerkannt. "In der Anfangsphase hatten wir Glück, ehe wir deutlich dominiert haben. Wir hätten den Sack zumachen müssen! Am Ende ein verdientes 1:1 in einem zerfahrenen Spiel auf nicht unbedingt höchstem Niveau", bilanziert Nördlingens Sportdirektor, der allen voran mit der schweren Knieverletzung von Hakki Yildiz in der Schlussphase hadert.