„Auch dieses Spiel muss erst einmal gespielt werden“

Für Salzbergens Trainer Andre Meiners ist die Ausgangslage vor dem Saisonauftakt eindeutig. „Mit dem ASV Altenlingen haben wir natürlich direkt den Titelkandidaten Nummer eins zu Gast“, sagt der Alemannia-Coach. Gleichzeitig zollt er seinem Gegenüber großen Respekt: „Jan und sein Team machen dort einen hervorragenden Job. Altenlingen hat sich von Saison zu Saison gesteigert und verfolgt stets einen klaren Matchplan.“

Während Altenlingen mit viel Selbstvertrauen in die neue Spielzeit startet, verlief die Vorbereitung der Alemannia alles andere als reibungslos. „Leider verlief unsere Sommervorbereitung alles andere als optimal“, blickt Meiners zurück. Aus unterschiedlichen Gründen habe seine Mannschaft über weite Strecken nur mit zwölf oder dreizehn Spielern trainieren können.

Besonders die personelle Verstärkung des Vizemeisters hebt Meiners hervor. „Mit Felix Schmiederer haben sie nun auch noch den Unterschiedsspieler der Liga dazugewonnen“, erklärt er. Dass Altenlingen erneut über enorme Qualität verfügt, habe die Mannschaft bereits in den vergangenen Wochen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Testspielerfolge wie das 5:2 gegen Holthausen Biene, der souveräne Gewinn der Stadtmeisterschaft sowie der klare 6:0-Erfolg im Bezirkspokal gegen die U23 des SC Spelle-Venhaus unterstreichen aus Sicht des Salzbergener Trainers die Favoritenrolle der Gäste.

Trotz der schwierigen personellen Situation zieht der Trainer seiner Mannschaft keinen Vorwurf. „Diejenigen, die da waren, haben es jedoch gut gemacht und sich voll reingehängt“, betont Meiners. Auch die Ergebnisse in den Testspielen stimmten ihn insgesamt positiv. Lediglich gegen Union Lohne musste sich Salzbergen geschlagen geben.

Vor dem Saisonauftakt bleibt die personelle Lage allerdings angespannt. Verzichten muss die Alemannia auf die Langzeitverletzten Phil Fockers, Henrik Leifeling, Timon Kaiser, Bennet Fockers und Felix Weitzel. Zudem stehen Laurens Kampen und Lars Hövels aufgrund ihres Urlaubs nicht zur Verfügung.

Trotz der klar verteilten Rollen will sich die Alemannia keineswegs kampflos ergeben. „Auch wenn die Favoritenrolle natürlich bei den Gästen aus Altenlingen liegt, muss auch dieses Spiel erstmal gespielt werden“, stellt Meiners klar. Seine Mannschaft freue sich auf die Herausforderung und wolle dem Vizemeister alles abverlangen. „Wir freuen uns auf diese Mammutaufgabe und werden alles reinwerfen, was wir haben.“

So wartet auf Alemannia Salzbergen gleich zum Auftakt eine der schwierigsten Aufgaben der Saison. Gegen den Vizemeister der Vorsaison geht die Mannschaft zwar als Außenseiter in die Partie, will dem Favoriten vor heimischer Kulisse jedoch einen harten Kampf liefern und den Start in die neue Bezirksliga-Spielzeit so erfolgreich wie möglich gestalten.