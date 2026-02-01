Auch Dieffeln früh raus

Der FV Diefflen musste trotz eines 4:3-Startsieges gegen den Verbandsligisten SG Lebach-Landsweilet schon nach der Gruppenphase des Hallenmasters die Segel streichen. Im ersten Spiel konnte Jannis Holbach dieFVD-Führung erzielen, Nico Theisinger glich den zwischenzeitlichen Rückstand aus und Chris Haase brachte den zwei Klassen höher spielenden Favoriten in Führung. Haase sorgte dann auch mit dem 4:2 für die Entscheidung, Lebach konnte noch den Treffer zum 4:3-Endstand erzielen. "Wir haben zwar gewonnen, das war auch unser Ziel für das erste Spiel, aber auch da ist es ja schon nicht so gut gelaufen. Wir konnten heute im allen drei Spielen nicht die gewohnten Souveränität und Qualität auf den Platz bringen", sagte Spieler Fabian Poss nach dem Ausscheiden. Gegen den Saarlandligisten traf bei der 1:4-Niederlage nur Nicö Theisinger zum 1:3-Zwis henstand. Nun kam alles auf das letzte Spiel gegen den Vorjahresfinaliszen FSV Jägersburg an. Doch da gerieten die Dillinger früh in Unterzahl, da Theisinger sich einen Feldverweis einhandelte. Poss schaffte zwar schnell den Ausgleich und auch nach dem 1:3 glichen Max Huber und Daniel Ali erneut aus, aberJägersburg zog auf 5:3 davon. Der letzte Treffer von Steven Gross zum 5:4 konnte das Ausscheiden nicht mehr abwenden, zumal Fatih Günes sich noch eine Zeitstrafe einhandelte.