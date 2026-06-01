Auch die Unterstützer stehen fest

– Foto: SG Laisa/Dodenau

Die SG Laisa/Dodenau hat ihre sportliche Leitung für die kommende Saison vollständig aufgestellt. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, steht Jan Isenberg künftig als Cheftrainer der ersten Mannschaft an der Seitenlinie. Damit folgt Isenberg auf Dennis Beschorner, dessen Abschied im Sommer bereits seit Beginn des Jahres feststeht und dessen Nachfolge die SG im Februar öffentlich gemacht hatte.

Isenberg kehrt damit in die Region zurück: Zuvor trainierte er mehrere Jahre die zweite Mannschaft der SG Laisa/Berghofen, arbeitete anschließend langfristig bei der SG Rosenthal/Roda und wechselte vor der laufenden Saison zu den Sportfreunden Edertal. Bei der SG Laisa/Dodenau soll er nun sportliche Impulse setzen und zugleich Kontinuität verkörpern.

Neu ist, wer ihn im Alltag unterstützt: Dennis Hoefert wird die erste Mannschaft als Betreuer begleiten. Auch bei der zweiten Mannschaft bleibt die Linie unverändert – Jonas Schweitzer bleibt Trainer. In der kommenden Saison erhält er dabei Unterstützung durch Manuel Wickenhöfer.