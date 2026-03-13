Auch die Überzahl nutzte der Wuppertaler SV nicht

Der Regionalligist Wuppertaler SV hat die erste Partie nach der Trennung von Sportchef Gaetano Manno verloren. Das Team von Trainer Mike Wunderlich unterlag am Abend bei den Sportfreunden Siegen mit 0:2 (0:2). Wunderlich veränderte die Startelf auf drei Positionen: Toshiaki Miyamoto (nach Gelbsperre), Marko Stojanovic (nach Verletzung) und Levin Müller (nach Gelbsperre) kamen für Aldin Dervisevic, Kilian Bielitza und Fritz Kleiner. Auf der Bank saß nach langer Verletzungspause erstmals Muhammed Bejdic.
Die Partie startete mit einem Ausrufezeichen der Gastgeber. Malik Hodroj zog von links ab und setzte den Ball nur haarscharf am linken Pfosten vorbei (3.). Siegen war spielbestimmend, der WSV konzentrierte sich auf die Defensive und hoffte auf Konter. Die erste Torchance hatten die Rot-Blauen in der 22. Minute: Vincent Schaub zielte aus der Drehung über die Latte.
Einen Schuss von Hamza Saghiri hielt Torwart Michael Luyambula (25.). Der WSV wurde mutiger, Siegens WSV-Leihgabe Josue Santo schoss links am Tor vorbei (32.). Dann stützte sich Subaru Nishimura im eigenen Strafraum auf, es gab Elfmeter. Den verwandelte Ömer Tokac zum 1:0 (39.). Nun war Siegen wieder am Zug und erhöhte. Hodroj drückte einen Schuss unmittelbar vor der Pause über die Linie – 2:0 (45.+1.).
Wunderlich wechselte zunächst nicht. Der WSV bemühte sich sichtlich. Ein Schuss von Celal Aydogan war aber zu harmlos (53.), Santo verpasste eine Hereingabe am Fünfer knapp (56.). Der WSV investierte viel, wurde aber nicht belohnt. Siegens Kevin Goden kassierte die gelb-rote Karte (64.). Wunderlich brachte Salmin Rebronja und Kadi Atmaca für Levin Müller und Vincent Schaub (66.), dann Jeff Fehr für Miyamoto (69.).
Siegen versteckte sich mit einem Mann weniger nicht, die Partie verlief nun ausgeglichen. Ein Schuss von Hirschberger war zu harmlos (76.). Ein Schuss von Aydogan wurde noch geblockt (79.). Fritz Kleiner und Semir Saric ersetzen Cenk Durgun und Aydogan (80.). Nishimura scheiterte ebenso am Keeper wie Duncan (86.). Zwischenzeitlich verhinderte Luyambula gegen Paul Besong das 0:3 (84.). Atmaca traf das Außennetz (87.). Der WSV versuchte alles, traf aber nicht. Dafür aber Siegen noch den Pfosten (90.+4.). Die Rot-Blauen mussten ohne Zählbares abreisen.
Die Partie war die erste in einer Englischen Woche. Am Dienstag steht das Nachholspiel beim SV Rödinghausen an (19.30 Uhr), am übernächsten Samstag geht es im Stadion am Zoo gegen die Sportfreunde Lotte (14 Uhr).
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