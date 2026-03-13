Auch die Überzahl nutzte der Wuppertaler SV nicht

Siegen versteckte sich mit einem Mann weniger nicht, die Partie verlief nun ausgeglichen. Ein Schuss von Hirschberger war zu harmlos (76.). Ein Schuss von Aydogan wurde noch geblockt (79.). Fritz Kleiner und Semir Saric ersetzen Cenk Durgun und Aydogan (80.). Nishimura scheiterte ebenso am Keeper wie Duncan (86.). Zwischenzeitlich verhinderte Luyambula gegen Paul Besong das 0:3 (84.). Atmaca traf das Außennetz (87.). Der WSV versuchte alles, traf aber nicht. Dafür aber Siegen noch den Pfosten (90.+4.). Die Rot-Blauen mussten ohne Zählbares abreisen.

Die Partie war die erste in einer Englischen Woche. Am Dienstag steht das Nachholspiel beim SV Rödinghausen an (19.30 Uhr), am übernächsten Samstag geht es im Stadion am Zoo gegen die Sportfreunde Lotte (14 Uhr). ____ 📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news 📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer ⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches ____ Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: E-Mail: fupa@rp-digital.de

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