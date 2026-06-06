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Vereinsnachrichten
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Auch die Kleinsten wollen gross rauskommen....
von Tobias Braun · Heute, 12:53 Uhr · 0 Leser
Wir suchen Verstärkung für unser Trainerteam der Bambinis/G-Jugend.
Egal,ob Neueinsteiger oder erfahrener Trainerfuchs....
Meld Dich einfach, alles Weitere besprechen wir gerne mit Dir in einem persönlichen Gespräch.