 2026-06-03T09:07:03.210Z

Vereinsnachrichten

Auch die Kleinsten wollen gross rauskommen....

von Tobias Braun · Heute, 12:53 Uhr · 0 Leser

Wir suchen Verstärkung für unser Trainerteam der Bambinis/G-Jugend.

Egal,ob Neueinsteiger oder erfahrener Trainerfuchs....

Meld Dich einfach, alles Weitere besprechen wir gerne mit Dir in einem persönlichen Gespräch.