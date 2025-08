Auch die junge Startelf überzeugt: KFC gelingt perfekte Vorbereitung

Der KFC Uerdingen hat sein achtes und letztes Testspiel der Vorbereitung mit 4:2 (2:1) beim OSV Meerbusch verdient gewonnen. Trainer Julian Stöhr schenkte gegen den Bezirksligisten einer extrem jungen Startelf das Vertrauen. Während Nedzhib Hadzha und Yasin-Cemal Kaya sehenswert trafen, muss die defensive Leichtfertigkeit am besten schon im Niederrheinpokal-Duell am kommenden Sonntag abgestellt werden.

Eigentlich hätte der KFC Uerdingen am Dienstagabend beim PSV Wesel spielen sollen, doch kurzfristig wurde der Gegner ausgetauscht: Während Landesligist Wesel beim SV Haldern antrat, testete der Regionalliga-Absteiger beim ambitionierten Bezirksligisten in Meerbusch - und das mit einer spannenden Startelf! Innenverteidiger Seongsun You und Mittelfeldspieler Kaya waren mit ihren 25 Jahren die ältesten Akteure auf dem Platz, insgesamt betrug das Durchschnittsalter der Anfangsformation 20,2 Jahre.

Zwei schöne Treffer

Der neue Sechser, der zuletzt in der U23 des FC Schalke 04 auflief, stand vor dem Seitenwechsel erneut im Fokus, als Hadzha einen Rückpass auf Torhüter Noah-Florian Koch zu kurz spielte. Lars Stieger erlief den Ball und verkürzte aus Sicht der Platzelf (41.), die nach der Pause mehr Selbstvertrauen bekam. Die Schützlinge von Dominik Voigt zeigten sich präsenter und häufiger in der Hälfte des Oberligisten, der in der konstantesten Phase des OSV aber auf 3:1 erhöhte: Kaya behauptete sich gegen mehrere Verteidiger und traf von der Strafraumgrenze in den Winkel (63.).

Wenige Minuten später sorgten die Einwechselspieler Alexander Lipinski und Batuhan Özden für die Entscheidung, als Özden eine Maß-Flanke sicher verwertete (71.). Weitere Tore blieben den Gästen, die nach dem 4:1 einen Gang vom Gas nahmen, durch tolle Paraden der Heim-Torhüter verwehrt. Stattdessen verdiente sich der OSV Meerbusch in den Schlussminuten den zweiten Treffer: Einen Flachschuss wehrte Koch in die Füße eines Angreifers ab, Noah Papenfuss staubte mit dem Abpfiff ab (90.).

Fehler abstellen, aber die Vorbereitung war gut

Der KFC Uerdingen hat die ein oder andre Möglichkeit wie im Falle von Maximilian Dimitrijevski (43.) vergeben, offensiv aber erneut gefallen. Vor allem in den vergangenen drei Partien machte es den Eindruck, dass die Stöhr-Elf immer dann trifft, wenn ein Tor dem eigenen Spiel guttun würde. Zur Kehrseite der Medaille gehören allerdings auch wieder Unachtsamkeiten wie vor dem 1:2 oder in der Schlussphase. Ein Befreiungsschlag ist ein legitimes Mittel, das in einem Pokalspiel wie gegen Bergisch Born (Sonntag) oder am ersten Spieltag gegen die Sportfreunde Baumberg (15. August) über Weiterkommen oder Punkt entscheiden könnte.

Trotz des ein oder anderen Fehlers in der Defensive wird das Fazit des Trainerteams positiv ausfallen. Der KFC hat sechs seiner acht Testspiele gewonnen, zwei Partien endeten mit einem Remis. Das ist mit einem Kader, der komplett neu zusammengestellt wurde, alles andere als selbstverständlich. Zudem ist es auch normal, dass offensive Abläufe schneller und leichter funktionieren als defensive Konzepte.

OSV Meerbusch – KFC Uerdingen 2:4

OSV Meerbusch: Lars Kruse (71. Theodor Domenico Pollino), Benjamin Appel, Luis Mick Heich (74. Fabian Makijewski), Marvin Höffges (63. Andrea Spada), Angelo Recker (71. Connor Marvin Wienands), Frederic Klausner (63. Marcel Schmelzer), Tim Tetzlaff (54. Junior Rainer Dos Santos Steuer), Jonas Kunft (74. Jan Kortmöller), Marc Rommel, Lars Stieger (71. Noah Papenfuss), Saba Khargelia (74. Jerome Vekens) - Trainer: Dominik Voigt

KFC Uerdingen: Noah-Florian Koch, Dominik Burghard (68. Ole Päffgen), Malcom Scheibner (68. Jan Bachmann), Seongsun You (46. Anthony Oscasindas), Pierre Rogasik, Yasin-Cemal Kaya (68. Batuhan Özden), Maximilian Dimitrijevski (68. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha, Noah Tomson, Derick Gyamfi (68. Noel-Etienne Reck), Mustafa Doganci (68. Alexander Lipinski) - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Daniel Halupzok (Nettetal) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Malcom Scheibner (4.), 0:2 Nedzhib Hadzha (23.), 1:2 Lars Stieger (41.), 1:3 Yasin-Cemal Kaya (63.), 1:4 Batuhan Özden (71.), 2:4 Noah Papenfuss (90.)