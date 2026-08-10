Auch die Halbfinal-Neuauflage gegen Büderich geht an den SC St. Tönis

St. Tönis feiert das Weiterkommen – Foto: Bryan Razzeto

Denn die erste Runde im Niederrheinpokal überstand das neuformierte Team von Coach Bekim Kastrati am Sonntag. Beim Ligakonkurrenten FC Büderich, zuletzt im Halbfinale des Vorjahreswettbewerbs ein hartnäckiger Kontrahent, setzte sich der SC mit 3:1 (2:1) durch. Damit avancieren die Büdericher mehr und mehr zum Lieblingsgegner des Sportclubs, denn die jüngsten vier Begegnungen zwischen beiden Vereinen endeten allesamt zugunsten der St. Töniser.

Für den aus dem Nachwuchs der SG Unterrath gekommenen Omorou war das Spiel allerdings bereits in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einer gelb-roten Karte vorbei. Erst wurde er wegen einer Schwalbe verwarnt (34.), später unterlief ihm an der Außenlinie ein Allerweltsfoul, das ein Unparteiischer mit mehr Fingerspitzengefühl nicht mit einer zweiten gelben Karte bedacht hätte. Omorou wird somit am kommenden Sonntag beim Ligaauftakt gegen die 1. SpVgg. Solingen-Wald fehlen.

Sechs Neuzugänge standen in der Startelf des SC. Memlan Darwish, aus Kleve gekommen, spielte in der Innenverteidigung und scheint in der Zentrale die Nase gegenüber Niklas Withofs, sonst eigentlich eine feste Größe, vorn zu haben. Auffällig in einer kompakten Elf waren derweil Youngster Farid Omorou und der wendige Tyler Nkamanyi. Aber auch der Ex-Holzheimer Jonas Theuerzeit glänzte im Mittelfeld mit einigen gescheiten Pässen. Er könnte die Lücke, die Dominik Dohmen hinterlassen hat, durchaus schließen.

Nach einer Abtastphase waren die eher defensiv eingestellten Büdericher optisch besser im Spiel. Darwish rettete einmal im letzten Moment, Keeper Simon Sell parierte gut und FC-Akteur Gabriel Eromose Imoijeza setzte eine Hereingabe knapp neben den Kasten. Der SC lauerte auf seine Konterchancen. Auf Zuspiel von Theuerzeit markierte Omorou die Führung (35.), doch postwendend glich Philipp Baum mit einem fulminanten Schrägschuss aus (37.). Doch es dauerte nicht lange, ehe der Sportclub wieder auf 2:1 stellte. Diesmal bereitete Omorou vor und Tyler Nkamanyi vollstreckte (40.).

Nach dem Seitenwechsel war der Wille der Büdericher, in Überzahl die Partie noch einmal in eine andere Bahn zu lenken, erkennbar. Doch nach Theuerzeit-Zuspiel auf Nkamanyi, der seinen Kontrahenten locker stehen ließ, brauchte Kohei Nakano die folgende Hereingabe nur noch ins leere Tor schieben (59.). Schon damit war aller Büdericher Widerstand gebrochen, zumal der SC auch in Unterzahl geschickt die Räume eng machte. Der Rest war nur Formsache. Trainer Bekim Kastrati sagte: „Wir haben gegen einen defensiv eingestellten Gegner die Ruhe bewahrt. Ärgerlich nach unserer Führung nur der schnelle Ausgleich. Unfassbar, wie die Truppe in der zweiten Hälfte das Spiel angenommen hat und taktisch und läuferisch Überragendes abgeliefert hat.“

SC St. Tönis : Sell – Pohlig, Darwish, Okihara – Castrop, Theuerzeit, Suguro (83. Lufarenko), Nakano (88. Rizzo) – Nkamanyi (78. Benktib), Omorou, Brusdeilins (46. Ogbeide, 90.+2 Yilmaz).