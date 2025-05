Auch der TuS Jork ist gerettet

Man erzählt es sich bereits auf vielen Sportplätzen des Landkreises, Platz 12 soll zum Klassenerhalt reichen. Das würde nicht nur bedeuten, dass der TuS Jork gerettet ist, der Abstiegskampf wäre damit komplett beendet. Offiziell wurde es allerdings noch nicht bestätigt. Selbst wenn es nicht so wäre, müsste Jork das letzte Spiel gegen Hammah mit neun Toren Unterschied verlieren, um noch auf Platz 12 abrutschen zu können. Der bereits feststehende Absteiger TuS Harsefeld III ging ohne große Anspannung in die Partie gegen Jork. "Beide Mannschaften lieferten sich ein spannendes und ausgeglichenes Duell, das aber nicht hochklassig war. Jork hatte mehr Ballbesitz", so TuS-Trainer Kevin Jahns. Den Handelfmeter zum 0:1, den Patrick Hanke verwandelte, empfand der Coach als strittig, da aus seiner Sicht der Arm von Phil Martienß am Körper angelegt war. Ein kapitaler Fehlpass der Gäste im Spielaufbau leitete noch vor der Halbzeit durch Luis Kruse den Ausgleich ein.

Jork kommt besser aus der Kabine

Kaum waren die Teams zurück auf dem Platz, da zog Abwehrspieler Tim Renken vom Strafraumeck ab und traf zum 1:2. Die Gastgeber mussten sich erst einmal schütteln. Nach schönem Steckpass von Loris-Niccolo Jahns gelang dann aber Söhnke Weber Mitte des zweiten Durchganges das 2:2. "Gerade für Söhnke freute es mich, da er sich zuletzt immer wieder Möglichkeiten erarbeitete, die er dann vergab", freute sich Kevin Jahns. Der eingewechselte Finn Aschert, der sich immer wieder mit Verletzungen herumplagte, sorgte in der Nachspielzeit für den umjubelten Jorker Siegtreffer, als er nach einer Ecke, die komplett durchrutschte, am zweiten Pfosten vollstreckte. "Schade, aber wenn wir den Klassenerhalt einer Mannschaft gönnen, dann dem TuS Jork", meinte der Harsefelder Coach. Im Hinspiel hatte es Ärger mit dem damaligen Jorker Trainer Ugur Mercan gegeben. Dafür hatten sich die Altländer noch einmal mit einer Kiste Bier entschuldigt. Sein letztes Spiel im Tor der Harsefelder machte Jonas Bahr, der seit dem Neustart in der 4. Kreisklasse dabei war und jetzt kürzertreten möchte.

Schiedsrichter: Jan-Ole Schlüter - Tore: 0:1 Patrick Hanke (30. Handelfmeter), 1:1 Luis Kruse (41.), 1:2 Tim Renken (47.), 2:2 Söhnke Weber (66.), 2:3 Finn Aschert (90.+2)