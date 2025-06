Auch der TuS Efringen-Kirchen verzichtet auf die Aufstiegsspiele

In der Tabelle rangiert Efringen-Kirchen vor dem letzten Spieltag an diesem Sonntag auf dem vierten Platz. Zum SV Eichsel fehlen zwei Zähler, zum drittplatzierten FC Kandern ein Punkt. Überdies weist der TuS das deutlich beste Torverhältnis der fünf Verfolger hinter Meister SV Weil II auf. Sollte Eichsel die Runde auf dem zweiten Rang beenden, würde das Teilnahmerecht für die Aufstiegsrunde an den West-Dritten übergehen. Der TuS würde dies so oder so aber nicht wahrnehmen.

Die Kandidatenliste für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga hat sich in der Kreisliga A West um einen weiteren Verein reduziert. Nach dem SV Eichsel gab auch der TuS Efringen-Kirchen seinen Verzicht bekannt, bei einer Qualifikation nicht an den Aufstiegsduellen gegen den Vizemeister der Ost-Staffel teilzunehmen. "Der TuS Efringen-Kirchen hat sich entschieden, auf das mögliche Aufstiegsrecht zu verzichten. Diese Entscheidung wurde nach reiflicher Überlegung mit der gesamten Mannschaft einstimmig entschieden und unter Einbeziehung sportlicher wie auch personeller Aspekte getroffen", teilte der Club mit.

"Ein zentraler Grund ist der noch zu kurze Zeitraum seit dem letztjährigen Abstieg. Der Verein befindet sich weiterhin in einer Phase des Umbruchs, in der neue Mannschaftsstrukturen aufgebaut und gefestigt werden sollen. Der angestrebte Wiederaufbau braucht Zeit – ein sofortiger Wiederaufstieg käme aus Sicht des Vereins zu früh", so Stefan Hilpüsch (Vorstand Sport) und Simon Diodene (Vorstand Kommunikation).

"Auch sportlich verlief die Hinrunde der Saison nicht konstant genug, was vor allem an der großen Rotation im Kader lag. Viele Spieler aus den Reservemannschaften kamen zum Einsatz, was zwar der Entwicklung diente, aber auch zu fehlender Stabilität führte. Zudem wäre der Kader für mögliche Relegationsspiele personell nicht vollständig verfügbar gewesen – ein Risiko, das man in der aktuellen Phase nicht eingehen wollte", erklären die Vereinsverantwortlichen die Hintergründe für den Verzicht. "Der TuS setzt damit auf nachhaltige Entwicklung und strebt an, künftig mit einer gefestigten Mannschaft in allen Bereichen konkurrenzfähig zu sein."