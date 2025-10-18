Auch der Tabellenführer kann Nordkehdinger nicht stoppen

Der TuS Harsefeld III kam mit der Empfehlung von sieben Spielen ohne Niederlage nach Freiburg. Es entwickelte sich von Beginn an ein gutes Fußballspiel. Nach fünf Minuten die frühe SG-Führung durch Blerim Dudaj. Nach einem langen Pass in die Tiefe rutschte ein Harsefelder aus und der 38-Jährige traf aus 20 Metern. Kurz darauf kann Dudaj das 2:0 machen. "Blerim erlief einen Querpass und dachte wohl, dass er nicht viel Zeit hätte, doch die wäre da gewesen. Er schoss dann zu früh, dabei war das Tor fast leer. Danach wurde es ein Abnutzungskampf im Mittelfeld, sehr zweikampfbetont", sagte SG-Trainer Ernst Hülsen. Die Gäste hatten bis zum Ausgleich kaum eine nennenswerte Tormöglichkeit.

Geburtstagskind kommt und trifft

Die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit gehörten erneut den Hausherren. Dann flog ein Freistoß von außen weit vor den Freiburger Kasten, Simon Bockelmann spielte direkt vom zweiten Pfosten in die Mitte, wo Sören Grünhagen in Zusammenarbeit mit Freiburg Lucius Grütter den Ball über die Linie drückte. "Harsefeld bekam jetzt ein leichtes Übergewicht. Wir mussten uns erstmal sammeln. Ein, zwei Chancen vergaben sie jetzt", so Hülsen. Dann aber das glückliche 2:1. Der SG-Coach hatte wie schon in der letzten Woche ein glückliches Händchen bei seinen Einwechslungen. Er brachte Geburtstagskind Fabian Engelhardt und der bedankte sich mit dem 2:1. "Es war ein Schuss aus 22 Metern, der kurz vor dem Torwart noch einmal aufsprang und dann über seine Hände ins Netz flog", meinte Hülsen.

Harsefeld vergibt Elfmeter

Nur wenig später wurde es kurios. Schiedsrichter Stefan Merk gab einen strittigen Elfmeter für die Gäste, Simon Bockelmann schoss an den Pfosten, der Nachschuss eines Harsefelders landete an der Latte. Die Gastgeber standen bis zum Abpfiff sehr tief, verteidigten mit allem, was sie hatten. Einen Konter vollendete erneut Fabian Engelhardt, nachdem der TuS-Keeper Justin Beneke zunächst einen Kopfball von Jakob Mahler hielt. "Uns gehörten die ersten 60 Minuten, Harsefeld die letzten 30. Insgesamt hätte es ein Unentschieden werden können", gab Hülsen zu. Aus einer starken Mannschaftsleistung ragten Timo Schantze und Tim Hellwege heraus.

Unschön war das Verhalten einer Mannschaft aus dem Landkreis Rotenburg, die sich unter den Zuschauern befand. "Unglaublich, was man sich während und sogar nach dem Spiel anhören musste. Da hätten die Freiburger eingreifen müssen", ärgerte sich Harsefelds Coach Kevin Jahns.

Seine Mannschaft kann am Sonntag von der Tabellenspitze verdrängt werden, wenn Agathenburg/Dollern gegen den TuS Jork gewinnt.

Schiedsrichter: Stefan-Werner Merk - Tore: 1:0 Blerim Dudaj (5.), 1:1 Sören Grünhagen (57.), 2:1 Fabian Engelhardt (71.), 3:1 Fabian Engelhardt (85.)

Besondere Vorkommnisse: Simon Bockelmann (TuS Harsefeld III) scheitert mit Foulelfmeter am Pfosten (78.).