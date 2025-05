– Foto: Andreas Lenuweit

Auch der SV Oberegg ist wieder im Rennen Der FC Heimertingen stolpert von der Kreisliga-Spitze +++ Legau winkt der Aufstieg +++ Kellerkinder trumpfen auf Verlinkte Inhalte KL Allgäu Nord Ottobeuren Heimertingen SG Sontheim Hawangen + 11 weitere

In der Allgäuer Kreisliga Nord wurden die Aufstiegskarten neu gemischt - und der FC Heimertingen ist nach dem 0:1 gegen die abstiegsgefährdete SG Amberg/Wiedergeltingen der große Verlierer. Nicht nur, dass der TSV Legau am bisherigen Spitzenreiter vorbeigezogen ist, selbst der zweite Platz ist in Gefahr. Der SV Oberegg ist bis auf drei Zähler ran. Und Heimertingen hat noch ein großes Handicap, denn der FCH hat nur noch zwei Spiele zu absolvieren, während Legau und Oberegg noch dreimal punkten können.



Der SV Oberegg fertigte den TSV Mindelheim mit 6:1 ab und darf zumindest von Platz zwei träumen. Martin Fischer eröffnete das Torfestival in der 9. Minute nach einem Pass von Elias Maurus. Nur drei Minuten später verwandelte Lucas Zingerle einen Elfmeter zum 2:0. Christian Faulstich erhöhte in der 16. Minute auf 3:0. .Milan Etmans verkürzte zwar Mindelheim (23.), echte Spannung kam allerdings nicht mehr auf. Peter Müller (57.) und Elias Maurus (69.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe, bevor Faulstich seinen zweiten Treffer zum 6:1 in der 78. Minute erzielte.Schiedsrichter: Maik Seemann (Königsbrunn) - Zuschauer: 110



In der Illersportanlage erlebte der FC Heimertingen mit dem 0:1 gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen eine herbe Enttäuschung. In einer überraschend spannenden Partie entschied die SG das Spiel durch einen Elfmeter in der 17. Minute, den Erdem Aksoy souverän verwandelte. Trotz aller Bemühungen blieb der FCH ohne Torerfolg und musste die Tabellenspitze räumen.Schiedsrichter: Dennis Picknik (Niedersonthofen) - Zuschauer: 115



Der FC Hawangen wehrt sich weiterhin im Abstiegskampf und setzte sich mit 3:2 beim SC Ronsberg durch. Thomas Groß brachte in der 39. Minute das Kellerkind in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Thomas Anton mit zwei Treffern (60., 70.) auf 3:0. Ronsberg kämpfte zurück: Thomas Sulzer (81.) und Julian Lingenhöl (88.) verkürzten, doch es reichte nicht mehr zum Ausgleich.Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Stefan Henle (Wuchzenhofen) - Zuschauer: 130



Der TSV Lautrach-Illerbeuren ließ sich von den Siegen der direkten Konkurrenz im Abstiegskampf nicht beeindrucken und feierte selbst einen 3:1-Erfolg gegen den SV Oberrieden. Der SVO ging früh in Führung: In der 6. Minute traf Simon Keller zum 0:1. Doch die Lautracher ließen sich nicht entmutigen. In der 36. Minute gelang Tobias Köhl der Ausgleich, als er die Vorlage von Alexander Pertlwieser verwertete. Kurz vor der Halbzeit gab es einen Elfmeter für Lautrach-Illerbeuren, den Alexander Bischof in der 42. Minute sicher verwandelte. Im zweiten Durchgang erhöhte Bischof in der 58. Minute auf 3:1, als er ein Zuspiel von Pertlwieser verwertete.Schiedsrichter: Stefan Henle (Wuchzenhofen) - Zuschauer: 130



Der TV Boos kassierte gegen die DJK SV Ost Memmingen eine 2:4-Heimniederlage. Elia Halbig eröffnete in der 10. Minute den Torreigen für Memmingen, Daniel Jarosch erhöhte in der 22. Minute sogar. Der TV Boos erholte sich davon schnell und kam durch Moritz Schick (32.) und Sebastian Egger (45.+1) noch vor der Halbzeit zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel brachte Endrit Kaqara Memmingen erneut in Führung (48.), bevor Egger ein Eigentor zum 2:4 unterlief (56.).Schiedsrichter: Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer: 70



Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 205 Gegen den neuen Spitzenreiter zog der TV Bad Grönenbach den Kürzeren, der TSV Legau setzte sich mit 3:2 durch. Alexander Schwarz brachte den TSV in der 25. Minute nach Vorarbeit von Jonas Prestele in Führung. Marco Rauh glich kurz vor der Halbzeit per Kopfball aus. In der 63. Minute verwandelte Philipp Milz einen Elfmeter zur 2:1-Führung für die Grönenbacher. Doch in der Schlussphase drehte Legau die Partie zu seinen Gunsten. Schwarz traf erneut in der 77. Minute direkt per Freistoß und stellte auf 2:2. Kurz vor Schluss erhielt Grönenbachs Marco Rauh eine Zeitstrafe, gefolgt von zwei Gelb-Roten Karten für seine Teamkollegen. Was Folgen hatte. In der Nachspielzeit erzielte Schwarz sein drittes Tor und sicherte Legau den 3:2-Sieg.Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 205

Die SG Sontheim/Westerheim hatte zwar Mühe, setzte sich aber mit 3:2 gegen das Schlusslicht SV Memmingerberg durch. Richard Geiger und Florian Schuster brachten die Gäste zunächst mit 2:0 in Führung. Doch Sontheim kämpfte sich in der Schlussviertelstunde zurück: Fabian Walter verkürzte, Tobias Kirchmaier erzielte den Ausgleich erzielte. In der Nachspielzeit verwandelte Julius Hebel einen Elfmeter und sicherte dadurch den Heimsieg.

