Auch der Spitzenreiter kann sie nicht stoppen: Hallbergmoos feiert 4:2-Sieg bei Hachinger Reserve

Nach dem 4:2-Erfolg bei der SpVgg Unterhaching II zählt der VfB Hallbergmoos endgültig zu den Top-Teams der Liga. In der Rückrunde ist noch einiges möglich.

Hallbergmoos – Vor drei Wochen sprach Coach Andreas Giglberger von den Wochen der Wahrheit, weil sein VfB Hallbergmoos nur noch Spitzenmannschaften auf dem Plan hatte. Drei der vier Topspiele sind durch – und dreimal hat Hallbergmoos gewonnen. Jetzt besiegte man sogar Tabellenführer Haching II mit 4:2 (1:2). Als Dritter ist der VfB damit endgültig in der Spitzengruppe der Landesliga angekommen.

Die gastgebenden Unterhachinger hatten davor zehnmal hintereinander gewonnen und dabei ihre Gegner nicht selten abgeschossen. Mit der Serie spielte der Tabellenerste quasi in seiner eigenen Liga. Genau das motivierte VfB-Coach Andreas Giglberger, die Challenge anzunehmen. Und der VfB startete perfekt – mit dem Tor nach einer Ecke durch Christian Wimmer (3.), der damit seinen ersten Treffer im Hallbergmooser Trikot erzielte.

Hausherren ließen kurzzeitig die Muskeln spielen

Danach waren die Gäste vielleicht etwas zu hungrig, zu frech und zu offensiv. So etwas wird gegen die beste Mannschaft der Liga bestraft. Samuel Weiß drehte mit astreinen Toren (11., 43.) das Spiel. Hallbergmoos dagegen musste trotz eines Pfostentreffers von Moritz Sassmann froh sein, nicht noch höher hinten zu liegen.

Zum Auftakt der zweiten Hälfte probierten die Gäste dann eine ganz freche Nummer vom Anstoß weg: Nach dem langen Ball gewannen die Hallbergmooser zwei Kopfballduelle (Mayr, Kierdorf), den Schuss von Moritz Sassmann wehrte der Keeper noch ab, aber der Abstauber von Tobias Krause ging rein (46.). Jetzt war der VfB auch die bessere Mannschaft. Man agierte ruhiger und wartete geduldig auf die eine Torchance. Und die kam: Den entscheidenden Moment nutzte Emil Kierdorf mit dem Treffer zum 3:2 (62.). Damit war ein wichtiger Job erledigt, Kierdorf hatte kurz darauf Feierabend.

VfB-Keeper rettete mit zwei Paraden die knappe Führung

Der Tabellenführer kam mit dem Widerstand der Hallberger überhaupt nicht zu recht, begann zu lamentieren und ließ den Ball nicht mehr wie gewohnt laufen. Es war ordentlich Sand im Getriebe der Hausherren, und Hallbergmoos ließ keinen Deut nach, um einen weiteren Gegentreffer zu verhindern. Allerdings brauchte es aus Sicht der Gäste trotzdem noch zwei Superparaden von Torwart Henrik Regitnig, damit es bei der knappen 3:2-Führung blieb.

Die endgültige Entscheidung fiel mit dem von Moritz Sassmann verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit. „Das Spiel kann natürlich auch 3:3 oder 4:4 ausgehen“, stellte Andreas Giglberger im Anschluss fest. Bei der besten Mannschaft der Liga brauche man eben auch eine Portion Glück.

Fazit: Dieser VfB Hallbergmoos ist jetzt ein ganz heißer Kandidat für die ersten beiden Plätze der Landesliga Südost. Mit nun nur noch sieben Punkten Abstand zum Spitzenreiter ist in der am kommenden Freitag beginnenden Rückrunde noch einiges möglich.