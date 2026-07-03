Auch der Mülheimer FC vollzieht einen großen Umbruch Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein geht der Mülheimer FC in sein zweites Landesliga-Jahr - und stellt sich neu auf. von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der Neustart des Mülheimer FC. – Foto: Mario Sachsenweger

Der Mülheimer FC geht nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein in seine zweite Saison in der Landesliga. Dabei verändert sich nicht nur der Kader deutlich, auch die sportliche Umgebung ist neu. Der MFC wechselt gemeinsam mit den Duisburger Klubs in die Gruppe 1 und bekommt es dort mit vielen neuen Gegnern zu tun.

Trainer Ömer Özmen übernimmt eine Mannschaft, die sich im Sommer umfassend neu aufstellt. Der aktuelle Kader ist groß, allerdings hat sich das Gesicht der Mannschaft deutlich verändert. Im Tor stehen Tugay Ayasli und Lukas Schmidt. In der Abwehr gehören Alharth Aljassem, Khalil Bentaleb, Efdal Filiz, Berkant Gebes, Onur Gebes, Joel Tata Nsah und Ishak Öztürk zum Aufgebot. Noch breiter ist das Mittelfeld besetzt. Dort sind Selim Enes Aydogdu, Yechan Baek, Gianluca Barone, Harding Mac Stuell Beira, Yassine Bentaleb, Mohammad Bitar, Pasquale Conti, Essowavana Gbegouni, Emre Gözen, Mert Kostov, Montana Kuba, Lorik Peshku, Joschua Sapper Rodriguez, Simon Schwarz, Taha Sen, Asim Bedirhan Simsek, Cavit Seyit Tükel und Boris Vasic gelistet. Im Angriff stehen Naim El Barkani, Sami Hoeke, Chukwu Ifeanyi, Oben Robert Molango und Daniel Storch bereit.

Zahlreiche neue Namen Die Liste der Zugänge ist entsprechend lang. Onur Gebes kommt von Ratingen 04/19, Conti von SV Rhenania Hamborn, Berkant Gebes und Aljassem von DJK Sportfreunde Katernberg 13/19. Schmidt und Khalil Bentaleb wechseln vom 1. FC Mülheim-Styrum, Yassine Bentaleb kommt von SG Essen-Schönebeck. Weitere Zugänge sind Ifeanyi vom SV Sodingen, Beira vom TSV Meerbusch, Tükel und Sen vom VfB Homberg, Simsek vom Mülheimer SV 07, Öztürk vom SV Genc Osman Duisburg, Schwarz vom 1. FC Lintfort, Bitar von Sportfreunde Hamborn 07 und Hoeke vom FSV Duisburg. Storch war zuletzt vereinslos gemeldet.