Auch der Mülheimer FC vollzieht einen großen Umbruch

Der Mülheimer FC geht nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein in seine zweite Saison in der Landesliga. Dabei verändert sich nicht nur der Kader deutlich, auch die sportliche Umgebung ist neu. Der MFC wechselt gemeinsam mit den Duisburger Klubs in die Gruppe 1 und bekommt es dort mit vielen neuen Gegnern zu tun.
Trainer Ömer Özmen übernimmt eine Mannschaft, die sich im Sommer umfassend neu aufstellt. Der aktuelle Kader ist groß, allerdings hat sich das Gesicht der Mannschaft deutlich verändert. Im Tor stehen Tugay Ayasli und Lukas Schmidt. In der Abwehr gehören Alharth Aljassem, Khalil Bentaleb, Efdal Filiz, Berkant Gebes, Onur Gebes, Joel Tata Nsah und Ishak Öztürk zum Aufgebot.
Noch breiter ist das Mittelfeld besetzt. Dort sind Selim Enes Aydogdu, Yechan Baek, Gianluca Barone, Harding Mac Stuell Beira, Yassine Bentaleb, Mohammad Bitar, Pasquale Conti, Essowavana Gbegouni, Emre Gözen, Mert Kostov, Montana Kuba, Lorik Peshku, Joschua Sapper Rodriguez, Simon Schwarz, Taha Sen, Asim Bedirhan Simsek, Cavit Seyit Tükel und Boris Vasic gelistet. Im Angriff stehen Naim El Barkani, Sami Hoeke, Chukwu Ifeanyi, Oben Robert Molango und Daniel Storch bereit.
Die Liste der Zugänge ist entsprechend lang. Onur Gebes kommt von Ratingen 04/19, Conti von SV Rhenania Hamborn, Berkant Gebes und Aljassem von DJK Sportfreunde Katernberg 13/19. Schmidt und Khalil Bentaleb wechseln vom 1. FC Mülheim-Styrum, Yassine Bentaleb kommt von SG Essen-Schönebeck.
Weitere Zugänge sind Ifeanyi vom SV Sodingen, Beira vom TSV Meerbusch, Tükel und Sen vom VfB Homberg, Simsek vom Mülheimer SV 07, Öztürk vom SV Genc Osman Duisburg, Schwarz vom 1. FC Lintfort, Bitar von Sportfreunde Hamborn 07 und Hoeke vom FSV Duisburg. Storch war zuletzt vereinslos gemeldet.
Auch im erweiterten sportlichen Bereich gibt es neue Namen. Neben Özmen werden Cemil Alabas, Fatih Altin und Ergin Yeter geführt. Damit ist klar: Der MFC hat nicht nur punktuell nachjustiert, sondern den Kader und das Umfeld deutlich verändert.
Auf der anderen Seite haben mehrere Spieler den Verein verlassen. Mert Kefeli wechselt zum FSV Duisburg, Jaden-Raphael Bagh zum 1. FC Lintfort. Ahmed-Malik Uzun, Tunahan Yardimci und Eun-seok Ko schließen sich Rheinland Hamborn an. Ava Kader geht zu TuS Asterlagen, Howon Ryu zum TSV Meerbusch und Enes Cakir zu Türkiyemspor Essen.
Für den Mülheimer FC beginnt damit eine Saison mit vielen offenen Fragen. Die Mannschaft ist groß, neu zusammengestellt und muss sich in einer veränderten Landesliga-Gruppe schnell finden. Nach dem ersten Jahr nach dem Oberliga-Abstieg geht es für den MFC nun darum, sportliche Stabilität zu entwickeln und in Gruppe 1 möglichst früh Orientierung zu bekommen.